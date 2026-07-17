Две партии из 11 участвующих в выборах могут потерять парламентскую льготу«Яблоко» и Партия прямой демократии рассчитывают ее сохранить
Сроки полномочий региональных депутатов «Яблока» и Партии прямой демократии (ППД) истекают в сентябре, что ставит под угрозу продление так называемой парламентской льготы (право выдвигать кандидатов без сбора подписей) для этих политических сил на выборах. «Яблоко» имеет фракции в заксобраниях Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области, ППД – в парламенте Еврейской автономной области (ЕАО).
Парламентская льгота есть у партий, которые сумели провести свои списки в один из региональных парламентов или в Госдуму, говорит электоральный юрист Олег Захаров. Также льготу имеют партии, набравшие на последних выборах нижней палаты парламента не менее 3% голосов. По словам эксперта, в прошлом году таких партий было 12, 30 апреля 2026 г. Верховный суд приостановил деятельность «Гражданской платформы» и она выбыла из этого списка. Льгота распространяется на выборы любого уровня.
Представители обеих партий рассчитывают сохранить парламентскую льготу. «Везде выдвинуты списки, сильные кандидаты. Рассчитываем на победу», – сказал руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев. Партия планирует принять участие в выборах в региональные парламенты Алтайского края, Московской, Калининградской, Новгородской, Свердловской, Тамбовской и Псковской областей, Карелии и Санкт-Петербурга.
Выборы в трех последних субъектах председатель «Яблока» Николай Рыбаков в интервью «Ведомостям» называл приоритетами первого уровня, поскольку в местных парламентах у партии есть депутаты и они «понятны любому человеку, который хотя бы что-то слышал про политику».
Единственным региональным депутатом ППД является ее генеральный секретарь Татьяна Колнауз, заседающая в заксобрании ЕАО. Только в этом субъекте партия будет участвовать в выборах депутатов заксобрания (всего в единый день голосования 20 сентября будут избраны новые созывы 39 региональных парламентов), сообщила она «Ведомостям».
3 июля на предвыборном съезде ППД был утвержден список из восьми кандидатов. Также партия выдвинула 240 кандидатов на выборах в Госдуму по списку и 19 – по одномандатным округам. «По парламентской льготе: мы не просто рассчитываем ее сохранить, мы намерены улучшить результат, поскольку подтвердили доверие избирателей реальными делами», – заявила Колнауз.
У ППД есть шансы повторить результат в ЕАО 2021 г. (5,93%) и пройти в парламент, говорит источник, близкий к региональной администрации. «Все будет, как и было. Биробиджан – столица демократии», – шутит он.
Партия танчиков
Всего в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму IX созыва будет не более 11 партий, заявляла глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 10 июля. Помимо парламентской пятерки («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди») и вышеупомянутых «Яблока» и ППД, предвыборные съезды провели «Зеленые», «Коммунисты России», Партия пенсионеров и «Родина».
У последних четырех партий есть депутаты-списочники в регионах, где 20 сентября не будут избираться новые созывы заксобраний. Стоит отметить, что в случае неудачи на региональных выборах в 2026 г. «Яблоко» и ППД могут восстановить парламентскую льготу в дальнейшем, если их списки кандидатов в депутаты заксобраний преодолеют 5%-ный барьер хотя бы в одном субъекте Федерации. Попадание этих партий в бюллетень «продлит им жизнь» на ближайшие семь лет (неучастие в выборах является основанием для ликвидации партии).