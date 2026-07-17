Две партии из 11 участвующих в выборах могут потерять парламентскую льготу

Партия танчиков

Партия прямой демократии создана в 2020 г. Ее основал один из создателей онлайн-игры World of Tanks – Вячеслав Макаров. Из-за этого ее некоторое время неофициально называли «Партией танчиков». В том же году были созданы партии «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива» (последние две позже объединились со «Справедливой Россией» и «Зелеными» соответственно). Как писали тогда «Ведомости», все четыре новые партии появились при поддержке администрации президента. В ноябре 2020 г. Макаров покинул Партию прямой демократии. В федеральных выборах эта политическая сила до 2026 г. не участвовала.