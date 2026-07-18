Герасимов отметил успешность действий военнослужащих «Запада» при освобождении ДНР. Он озвучил задачи группировки в дальнейшем.

Главной задачей, которую решает «Запад», является освобождение ДНР совместно с российскими военными группировок «Южная» и «Центр». Наступление ведется на всех направлениях, подчеркнул начальник Генштаба.

Российская армия находится на завершающем этапе освобождение Красного Лимана, сказал Герасимов. Оборона ВСУ в городе была сломлена.

ВС РФ успешно продвигаются в национальном парке «Святые Горы».

«Южная» группировка российских войск в результате освобождения Константиновки продолжила продвижение к Дружковке. Передовые подразделения ведут бои в Алексеево-Дружковке.

Передовые подразделения третьей армии РФ располагаются менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска. Они наносят огневое поражение формированиям ВСУ.