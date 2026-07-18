Начальник Генштаба ВС Герасимов проверил группировку «Запад»Ее главная задача сейчас – контроль над всей территорией ДНР
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил группировку «Запад», сообщило Минобороны РФ. Он заслушал доклады об обстановке в зоне спецоперации и результатах работы военнослужащих.
«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", – подчеркнуло ведомство.
С докладом в ходе встречи выступил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. Кроме того, данные представили командующие объединениями и командиры соединений.
«Ведомости» собрали главные заявления Герасимова по итогам встречи.
Герасимов отметил успешность действий военнослужащих «Запада» при освобождении ДНР. Он озвучил задачи группировки в дальнейшем.
Главной задачей, которую решает «Запад», является освобождение ДНР совместно с российскими военными группировок «Южная» и «Центр». Наступление ведется на всех направлениях, подчеркнул начальник Генштаба.
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