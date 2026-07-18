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Начальник Генштаба ВС Герасимов проверил группировку «Запад»

Ее главная задача сейчас – контроль над всей территорией ДНР
Валерия Хлобыстова
РИА Новости
РИА Новости

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил группировку «Запад», сообщило Минобороны РФ. Он заслушал доклады об обстановке в зоне спецоперации и результатах работы военнослужащих.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", – подчеркнуло ведомство.

С докладом в ходе встречи выступил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев. Кроме того, данные представили командующие объединениями и командиры соединений.

«Ведомости» собрали главные заявления Герасимова по итогам встречи.

  • Герасимов отметил успешность действий военнослужащих «Запада» при освобождении ДНР. Он озвучил задачи группировки в дальнейшем.

  • Главной задачей, которую решает «Запад», является освобождение ДНР совместно с российскими военными группировок «Южная» и «Центр». Наступление ведется на всех направлениях, подчеркнул начальник Генштаба.

  • Российская армия находится на завершающем этапе освобождение Красного Лимана, сказал Герасимов. Оборона ВСУ в городе была сломлена.

  • ВС РФ успешно продвигаются в национальном парке «Святые Горы».

  • «Южная» группировка российских войск в результате освобождения Константиновки продолжила продвижение к Дружковке. Передовые подразделения ведут бои в Алексеево-Дружковке.

  • Передовые подразделения третьей армии РФ располагаются менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска. Они наносят огневое поражение формированиям ВСУ.

  • ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ленина (Мирное). Военнослужащие также завершают освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

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