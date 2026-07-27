КПРФ не поделила фамилии с «малыми» партиями

КПРФ не поделила фамилии с «малыми» партиямиКоммунисты обнаружили двойников своих кандидатов как минимум в 10 регионах
В КПРФ заявили о 33 случаях спойлерства в отношении своих кандидатов: 24 на уровне законодательных собраний и гордум и 9 – на выборах в Госдуму. Чаще всего оппонентов со схожими фамилиями выставляют «Коммунисты России» и Российская партия пенсионеров, в том числе против первых секретарей реготделений и действующих депутатов, заявил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Подобные случаи, по его словам, отмечены в Алтайском и Пермском крае, в Вологодской, Иркутской, Мурманской, Новгородской и Омской областях, в Якутии и столицах. «Такая технология – это атавизм <...> Надо совершенно четко <...> обуздать черных технологов», – сказал Афонин. По его мнению, сейчас избиратели остро реагируют на обман.
Например, в Алтайском крае Российская партия пенсионеров выдвинула по Славгородскому округу Галину Прусакову – однофамилицу действующего депутата Госдумы, руководителя крайкома Марии Прусаковой. Последнюю съезд КПРФ выдвинул по этому округу, но позже заменил на депутата краевого заксобрания Людмилу Клюшникову. Прусакова избирается по списку. В Пермском крае против руководителя реготделения КПРФ Ксении Айтаковой по Чусовскому округу от «пенсионеров» идет Галина Автухович.
«Коммунисты России» также выдвинули ряд «созвучных» кандидатов. Например, в Иркутской области по Шелеховскому округу против Ильи Сумарокова – Алексей Самороков. На выборах в Новгородскую облдуму против первого секретаря обкома КПРФ Ольги Ефимовой идут Ирина Ефимова от «Коммунистов России» и Марина Ефремова от «пенсионеров».
Глава юридического отдела КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев сказал «Ведомостям», что эта технология применяется точечно против ярких кандидатов. 21 июля такую практику комментировал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. «Выборы [во время спецоперации] надо проводить очень честно и очень ответственно», – заявил он.
В Партии пенсионеров претензии по поводу кандидатов-двойников считают «безосновательными и беспомощными», заявил «Ведомостям» глава центрального исполнительного комитета партии Валерий Егоров. «Не нужно искать в других оправдание своей неустойчивой политической позиции», – сказал он.
Егоров подчеркнул, что, например, в Алтайском крае «пенсионеры» за последние три года серьезно укрепили свои позиции. Партия, по его словам, выдвинула «сильных личностей» по одномандатным округам. «Галина Прусакова – представитель старейшего вуза Алтая, заместитель директора по учебной работе Института информационных технологий и физико-математического образования. Участвует в программах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, работает и с абитуриентами, и со студентами», – сказал собеседник. А мысль о том, что фамилии Автухович и Айтакова созвучны, он назвал «абсурдной».
«Коммунисты России» считают разговор об однофамильцах «беспредметным», заявил «Ведомостям» председатель партии Сергей Малинкович. «Обратите, пожалуйста, внимание, что нет ни одного полного тезки, чтобы полностью совпадала фамилия. Вот как можно Ищука с Ищенко перепутать? У нас все-таки население – это грамотные люди, они умеют читать. Названия партий тоже разные. Лидеры у партий разные. Мы же не выставили Зюганова или Афонина. КПРФ зачастую просто придирается не по делу», – сказал он.
Малинкович подчеркнул, что кандидатов предлагают региональные отделения и разбираться во всех ситуациях нет возможности. К тому же в Иркутской области, например, между партиями, по его словам, напряженные отношения. «КПРФ имеет, к сожалению, у нас в рядах свою агентуру, ну как и мы у них. И возможно, они знали заранее, кого мы будем выставлять. Я точно так же могу сказать, они там человека с похожей фамилией [выдвинули]. Но я же так не говорю», – отметил Малинкович.
Технология спойлерства работает против любых партий и подобные инструменты могут использовать в том числе парламентские силы, считает политолог Дмитрий Еловский. «Ее используют против сильного оппонента, для того чтобы отобрать у него какое-то количество голосов. Практика показывает, что в среднем спойлер может забрать от 1 до 5% голосов. Крайне редко больше», – сказал он «Ведомостям». Но если борьба идет за каждый голос, спойлеры могут повлиять на результат, говорит Еловский.
Это же отмечает и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Критически значимого ущерба от однофамильцев нет, но в случае небольшого разрыва в борьбе за первое место даже небольшой процент отъеденных голосов может иметь решающее значение».