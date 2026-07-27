КПРФ не поделила фамилии с «малыми» партиями

Малинкович подчеркнул, что кандидатов предлагают региональные отделения и разбираться во всех ситуациях нет возможности. К тому же в Иркутской области, например, между партиями, по его словам, напряженные отношения. «КПРФ имеет, к сожалению, у нас в рядах свою агентуру, ну как и мы у них. И возможно, они знали заранее, кого мы будем выставлять. Я точно так же могу сказать, они там человека с похожей фамилией [выдвинули]. Но я же так не говорю», – отметил Малинкович.