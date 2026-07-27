Партия тараканов в Индии свалила министра образования и прекратила протесты

Поддержал протестующих и ИНК, а упоминавшийся Ганди после жесткого разгона студентов в Дели также требовал ухода в отставку Моди. Сторонники главной оппозиционной партии участвовали в протестах 22 июля вместе со студентами, а им противостояли индийцы от правящей БДП. По данным агентства PTI, в Хайдарабаде (столица штата Телингана) в ходе попыток членов обеих партий пройти маршем к штаб-квартирам оппонентов и столкновений с полицией было ранено два человека. В Патне, столице штата Бихар, члены БДП прорывались к офису ИНК, а оппозиционеры атаковали бамбуковыми палками и затем были разогнаны правоохранителями. Сам Ганди был задержан на акциях в Нью-Дели, но позже отпущен.