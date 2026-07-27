Партия тараканов в Индии свалила министра образования и прекратила протесты

Партия тараканов в Индии свалила министра образования и прекратила протестыНо нерешенных социальных проблем в стране остается очень много
Лидер фракции самой крупной оппозиционной партии – «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди потребовал у главы МВД Индии Амита Шаха «привлечения к ответственности» виновных полицейских за «варварское нападение» 20 июля во время массовых молодежных протестов Народной партии тараканов. В посте Ганди на его странице в Х под заголовком «Кто приказал убивать студентов» (при этом тогда никто не погиб) упоминается о ранениях в результате жесткого разгона в Нью-Дели силовиками крупнейшей за эти дни акции протеста.
По официальным данным, тогда пострадало 60 протестующих, а по данным лидера протестов Абхиджипа Дипке – 150. Официально получили ранения и 118 полицейских. В той акции приняло участие около 50 000 человек по всей стране, в основном в столице Индии Нью-Дели.
Акции протеста индийской молодежи продлились в общей сложности больше месяца и завершились 25 июля, почти сразу после новости об отставке министра образования Индии Дхармендры Прадхана. Это первый за 12 лет правления «Бхаратия джаната парти» (БДП) подобный случай ухода члена правительства под давлением гражданского общества. Прадхан лично объявил об отставке с поста министра в соцсети Х. «Я глубоко уважаю стремления, чувства и полноправные ожидания молодежи нашей страны. Реализовывать мечты молодого поколения индийцев – это моральный императив нашей политической и общественной жизни», – сказал он.
Президент Индии Драупади Мурму затем приняла отставку. Вскоре Дипке объявил об окончании акций, так как ключевое требование недовольных было выполнено, а протест на площади в центре Нью-Дели превратился в празднование. Позже представители правительства встретились с лидерами протеста.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 июля впервые публично обратился к участникам конфликта и объявил о намерении ускорить рассмотрение дел, связанных с утечками на экзамене. Меры безопасности были усилены, в Нью-Дели временно пропадал мобильный интернет, писало Reuters.
Отправной точкой для акций, где основной движущей силой были представители молодежи поколения Z, включая студентов, стала отмена 12 мая результатов национального экзамена для поступления на медицинские факультеты NEET‑UG из-за утечки заданий. В 2026 г. его сдавало примерно 2,3 млн человек, которые претендовали на 150 000 мест. Новый экзамен был назначен на конец июня. Кроме того, в Индии с 16 по 22 июня блокировали Telegram под предлогом того, что он использовался для продажи поддельных результатов тестирования.
Из-за стресса на фоне отмены первых результатов экзамена около двух десятков абитуриентов покончили с собой, что добавило возмущения в соцсетях. В свою очередь, глава верховного суда Индии Сурья Кант назвал безработных индийцев, занимающихся политическим активизмом, «тараканами». Это слово и подхватил выпускник Бостонского университета политтехнолог Дипке, основавший сатирическую Партию тараканов. Требования протестующих к властям помимо отставки министра образования также включали в себя компенсации родственникам покончивших с собой абитуриентов размером в 10 млн рупий (около 8 млн руб.), а также амнистию участникам акций. В конце июня начал свою 26-дневную голодовку в поддержку протестов известный в Индии политактивист Сонам Вангчук.
Поддержал протестующих и ИНК, а упоминавшийся Ганди после жесткого разгона студентов в Дели также требовал ухода в отставку Моди. Сторонники главной оппозиционной партии участвовали в протестах 22 июля вместе со студентами, а им противостояли индийцы от правящей БДП. По данным агентства PTI, в Хайдарабаде (столица штата Телингана) в ходе попыток членов обеих партий пройти маршем к штаб-квартирам оппонентов и столкновений с полицией было ранено два человека. В Патне, столице штата Бихар, члены БДП прорывались к офису ИНК, а оппозиционеры атаковали бамбуковыми палками и затем были разогнаны правоохранителями. Сам Ганди был задержан на акциях в Нью-Дели, но позже отпущен.
Прошедшие в Индии молодежные протесты – это очередная наглядная демонстрация тезиса, что в этой стране, как и в других развивающихся странах региона (а в Бангладеш и Непале недавно были революции), существует колоссальный взрывоопасный материал для социального недовольства, говорит научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.
В Индии, где, по данным ее правительства, из 1,4 млрд населения 65% моложе 35 лет, как и в других странах Глобального Юга, огромная масса людей хочет пробиться в этой жизни и потому в моменты осознания отсутствия таких возможностей прорывается недовольство, говорит Макаревич.
«Взрослая» же политика в контексте молодежных протестов Индии связана не с глубинным противостоянием БДП и ИНК, а в попытке оппозиции оседлать, или возглавить, протестные выступления, считает индолог. «Лидеры молодежных протестов, с одной стороны, были не против, что их поддерживает кто-то из «большой» политики и оппозиционного истеблишмента. Но точно ему не вполне доверяют», – говорит эксперт.
При этом БДП и ее сторонникам долго приходилось отмалчиваться, пока Моди и другие высшие функционеры не выступили с предложением удалить конфликт, замечает Макаревич.
«Опыт этих протестов, по сути, продемонстрировал своеобразный диалог между обществом и элитами в целом – как из правящей группы, так и от оппозиции. Он идет о том, что огромная часть населения Индии, молодежь, чувствует себя неуверенно, незащищенно и сомневается в перспективах улучшения своей жизни при колоссальном социальном неравенстве. И этот фактор уже десятилетия несет в себе лишь увеличивающийся взрывоопасный потенциал, который угрожает всей системе индийского государства», – заключает индолог.