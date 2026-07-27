Герой России может стать новым сенатором от Тамбовской области

Ценз оседлости

Отношения к Тамбовской области Болдырев ранее не имел. Он родился в Волгограде в 1985 г., окончил Ахтубинскую кадетскую школу-интернат им. Сухого в Астраханской области. Служил в Черниговском 319-м отдельном вертолетном полку 11-й армии ВВС и противовоздушной обороны в Приморье. На некоторые категории (например, дипломаты и высшие офицеры) ценз оседлости (необходимость в течение определенного срока проживать в регионе, от которого кандидата наделяют полномочиями сенатора) не распространяется, но звание гвардии майора не относится к категории высших. В 2023 г. в Госдуму был внесен законопроект об отмене ценза оседлости для участников спецоперации, желающих стать сенаторами. Он до сих пор не принят в первом чтении. Впрочем, с цензом оседлости у Болдырева вопросов возникнуть не должно, уверен источник «Ведомостей».