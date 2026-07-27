Герой России может стать новым сенатором от Тамбовской области

Герой России может стать новым сенатором от Тамбовской областиМесто в Совете Федерации, скорее всего, освободит бывший глава региона
Заместитель командира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майор Иван Болдырев, удостоенный в 2022 г. звания Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, скорее всего, сменит бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина в Совете Федерации (СФ). Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в верхней палате парламента.
Никитин с 2021 г. представляет тамбовскую областную думу в СФ. Чтобы стать сенатором от заксобрания, необходимо сначала избраться депутатом. «Единая Россия» (ЕР) не выдвинула экс-губернатора кандидатом в следующий созыв заксобрания, тогда как Болдырев, являющийся выпускником кадрового проекта «Время героев», возглавил партсписок. При этом в праймериз по отбору кандидатов в депутаты офицер не участвовал.
«Ведомости» направили запросы представителю Никитина и в тамбовское региональное отделение ЕР.
Никитин родом из Мичуринска Тамбовской области. Доктор экономических наук, профессор. Работал старшим научным сотрудником Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. Никонова, был ректором Мичуринского государственного аграрного университета. Избирался в мичуринский совет депутатов, тамбовскую областную думу, Госдуму. Был губернатором Тамбовской области с 2015 по 2021 г.
Экс-губернаторы уходят из СФ чаще всего потому, что мешают своим преемникам, или когда тем нужно кому-то передать мандат, говорит политолог Виталий Иванов. «Здесь скорее второе», – сказал эксперт «Ведомостям».
Чем известен Иван Болдырев
Болдырев ведет активную предвыборную кампанию. В местных СМИ цитировали его комментарии в связи с первым отчетом губернатора Тамбовской области Евгения Первышова перед депутатами заксобрания. Герой России осудил атаку ВСУ на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля, в результате которой погибли семь человек. «Они называют себя «ВСУ», но это не «вооруженные силы Украины». Это банда, сброд, которые могут воевать только подобными подлыми поступками с гражданским населением», – приводились такие комментарии Болдырева на сайте регионального отделения ЕР.
Первышов сам является выпускником первого потока «Времени героев». В 2024 г. он стал первым участником спецоперации, возглавившим регион. До отправки в зону боевых действий в 2022 г. работал мэром Краснодара.
Ценз оседлости
Учитывая неравнодушное отношение Первышова к выдвижению военных и участников соответствующих программ на руководящие должности, возможное назначение сенатором Болдырева вполне логично, говорит политолог Владимир Слатинов. В 2025 г. членом СФ от исполнительной власти региона стал участник спецоперации Алексей Кондратьев (в прошлом – председатель тамбовской гордумы и глава Тамбова, сенатор от Курской области).
Для Первышова это вопрос действительно важной самоидентификации, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Он сам прошел через спецоперацию и подтягивает тех людей, которые ему понятны», – сказал эксперт «Ведомостям».
В Тамбовской области завершается эпоха, связанная с бывшим губернатором Никитиным, последним главой региона, имевшим местное происхождение, говорит политолог Ростислав Туровский. Уход Никитина из СФ он назвал закономерным. «Назначение на его место Героя России Болдырева тоже закономерно, поскольку больше соответствует духу времени и собственным предпочтениям Первышова, тоже прошедшего через СВО и программу «Время героев», – сказал Туровский.