Что известно об атаках беспилотников на Москву и Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении 81 БПЛА на подлете к столице с начала суток. Первое сообщение о 12 сбитых дронах появилось в 04:38 мск, последнее, о нейтрализации восьми, – в 05:42 мск.