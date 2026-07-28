Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TNSE3 085+1,48%CNY Бирж.00%IMOEX2 216,92+2,37%RTSI895,16+2,39%RGBI114,55+0,08%RGBITR768,93+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что известно об атаках беспилотников на Москву и Подмосковье

БПЛА влетели в жилые дома
Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Ночью и утром 28 июля силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник, летевший на Москву. В результате падения обломков повреждены жилые дома в нескольких округах Московской области. «Ведомости» собрали основные данные о последствиях атаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении 81 БПЛА на подлете к столице с начала суток. Первое сообщение о 12 сбитых дронах появилось в 04:38 мск, последнее, о нейтрализации восьми, – в 05:42 мск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО ликвидировали несколько десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны.

«Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион», – написал он в своем Telegram-канале.

В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются. В этом же городе после падения БПЛА загорелись шины на открытой площадке, пожарные оперативно ликвидируют возгорание.

В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом – людей внутри не было, возгорание локализовано. В СНТ «Ромашкино» села Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом, пострадавших также нет.

Воробьев уточнил, что все службы работают в усиленном режиме.

Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Сейчас мера отменена в первых двух авиагаванях, а «Жуковский» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её