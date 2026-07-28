Что известно об атаках беспилотников на Москву и Подмосковье

Что известно об атаках беспилотников на Москву и ПодмосковьеБПЛА влетели в жилые дома
Ночью и утром 28 июля силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник, летевший на Москву. В результате падения обломков повреждены жилые дома в нескольких округах Московской области. «Ведомости» собрали основные данные о последствиях атаки.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении 81 БПЛА на подлете к столице с начала суток. Первое сообщение о 12 сбитых дронах появилось в 04:38 мск, последнее, о нейтрализации восьми, – в 05:42 мск.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО ликвидировали несколько десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны.
«Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион», – написал он в своем Telegram-канале.
В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают экстренные службы, данные о пострадавших уточняются. В этом же городе после падения БПЛА загорелись шины на открытой площадке, пожарные оперативно ликвидируют возгорание.
В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом – людей внутри не было, возгорание локализовано. В СНТ «Ромашкино» села Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом, пострадавших также нет.
Воробьев уточнил, что все службы работают в усиленном режиме.
Росавиация ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Сейчас мера отменена в первых двух авиагаванях, а «Жуковский» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.