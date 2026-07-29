План Дональда Трампа по Газе может получить «второе дыхание»«Хамас» потенциально готов разоружиться и передать власть в анклав, а Израиль – впустить миротворцев
Радикальная палестинская группировка «Хамас» согласилась начать процесс разоружения под международным контролем, а также отделить военную структуру организации от гражданской администрации в секторе Газа, сообщили Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники. Именно эти два вопроса остаются наиболее спорными пунктами мирного плана так называемого Совета мира по урегулированию ситуации в палестинском анклаве, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
Известно, что 28 июля делегация исламистов направилась в Каир, где она проводит встречи с международными посредниками в лице Египта, Катара и Турции, а также с представителями других палестинских фракций. О переговорах в египетской столице с целью перехода к следующему этапу соглашения о прекращении огня между «Хамас» и Израилем ранее сообщала пресс-служба исламистов. В движении не уточняли, на какие уступки они готовы пойти ради облегчения гуманитарной ситуации в Газе. При этом, как отмечает Al Ekhbariya, представители боевиков были «настроены позитивно» относительно возможности перемирия при согласии пойти на это и с израильской стороны.