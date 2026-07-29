План Дональда Трампа по Газе может получить «второе дыхание»

Известно, что 28 июля делегация исламистов направилась в Каир, где она проводит встречи с международными посредниками в лице Египта, Катара и Турции, а также с представителями других палестинских фракций. О переговорах в египетской столице с целью перехода к следующему этапу соглашения о прекращении огня между «Хамас» и Израилем ранее сообщала пресс-служба исламистов. В движении не уточняли, на какие уступки они готовы пойти ради облегчения гуманитарной ситуации в Газе. При этом, как отмечает Al Ekhbariya, представители боевиков были «настроены позитивно» относительно возможности перемирия при согласии пойти на это и с израильской стороны.