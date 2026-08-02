Что известно об атаке свыше 600 БПЛА на российские регионы

В Энгельсе в результате атаки БПЛА погибли два человека. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в Саратове пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Им потребовалась медпомощь. На месте ЧП работают все оперативные структуры, действуют два штаба, идет прием заявлений о помощи пострадавшим. Есть также повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.