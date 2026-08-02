Что известно об атаке свыше 600 БПЛА на российские регионы

Что известно об атаке свыше 600 БПЛА на российские регионыПовреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые
Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 635 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и также акватории Азовского и Черного морей. Погибли и пострадали люди. «Ведомости» собрали, что известно о последствиях атак на регионы к этому часу.
Саратовская область
В Энгельсе в результате атаки БПЛА погибли два человека. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в Саратове пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Им потребовалась медпомощь. На месте ЧП работают все оперативные структуры, действуют два штаба, идет прием заявлений о помощи пострадавшим. Есть также повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.
Самарская область
Московский регион
Силы ПВО Минобороны уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Как сообщила Росавиация, в аэропортах «Домодедово» и «Внуково» вводили ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Их уже сняли.
Ростовская область
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке. Силы ПВО уничтожили почти 150 БПЛА в Каменск-Шахтинском и еще семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском.
В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидировали.
Воронежская область
Дежурные силы ПВО сбили девять беспилотников над пятью районами. Как сообщил губернатор Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили остекление, фасад частного дома и хозпостройки. В другом муниципалитете повреждены окна, кровля и фасад двух частных домов.
Из-за угрозы атак временные ограничения на прием и выпуск рейсов действовали в нескольких аэропортах. Меры коснулись воздушных гаваней в «Бугульме», Казани, Нижнекамске («Бегишево»), Пензе, Самаре («Курумоч»), Саратове («Гагарин»), Ульяновске («Баратаевка»), Нижнем Новгороде, Кирове, Оренбурге, Уфе, Краснодаре («Пашковский»). Часть ограничений уже сняли, аэропорты возобновили работу в штатном режиме.