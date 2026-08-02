Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO150+1,11%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Политика /

Что известно об атаке свыше 600 БПЛА на российские регионы

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые
Ася Султанова
Минобороны РФ
Минобороны РФ

Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 635 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и также акватории Азовского и Черного морей. Погибли и пострадали люди. «Ведомости» собрали, что известно о последствиях атак на регионы к этому часу.

Саратовская область

В Энгельсе в результате атаки БПЛА погибли два человека. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в Саратове пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Им потребовалась медпомощь. На месте ЧП работают все оперативные структуры, действуют два штаба, идет прием заявлений о помощи пострадавшим. Есть также повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. 

Самарская область

Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries произошло возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Как сообщили в пресс-службе RWB, компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов идет на других объектах.

Московский регион

Силы ПВО Минобороны уничтожили шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Как сообщила Росавиация, в аэропортах «Домодедово» и «Внуково» вводили ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов. Их уже сняли.

Ростовская область

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке. Силы ПВО уничтожили почти 150 БПЛА в Каменск-Шахтинском и еще семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском.

В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА загорелся кабель на крыше элеватора. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидировали.

Воронежская область

Дежурные силы ПВО сбили девять беспилотников над пятью районами. Как сообщил губернатор Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили остекление, фасад частного дома и хозпостройки. В другом муниципалитете повреждены окна, кровля и фасад двух частных домов.

Из-за угрозы атак временные ограничения на прием и выпуск рейсов действовали в нескольких аэропортах. Меры коснулись воздушных гаваней в «Бугульме», Казани, Нижнекамске («Бегишево»), Пензе, Самаре («Курумоч»), Саратове («Гагарин»), Ульяновске («Баратаевка»), Нижнем Новгороде, Кирове, Оренбурге, Уфе, Краснодаре («Пашковский»). Часть ограничений уже сняли, аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте