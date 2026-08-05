Токио проводит милитаризацию в стиле аниме

За неполный год Токио изменил подход к профильным вопросам: от роста оборонных трат до 2% ВВП к 2027 г. (рекордный военный бюджет в $58 млрд принят в 2026 финансовом году, США требуют довести его до 5% ВВП) до разрешения экспорта оружия партнерам. Курс на ремилитаризацию критикует Москва и еще больше Пекин, где проводят параллели с 1930–1940-ми гг. Япония вновь заверила, что «придерживается исключительно оборонной политики и не стремится стать военной державой, угрожающей другим».