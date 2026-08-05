Токио проводит милитаризацию в стиле аниме

Токио проводит милитаризацию в стиле анимеТакаити убеждает, что военные расходы могут сдержать КНР и помочь росту экономики
В Японии 4 августа правительство утвердило ежегодную «Белую книгу по обороне». Она стала первой для кабинета премьера Санаэ Такаити, придерживающейся правого курса, и восьмой – за эпоху Рэйва (отсчитывается с 1 мая 2019 г., когда на престол взошел император Нарухито).
Созданием текста, где даны оценки угрозам и описывается курс правительства, занимались аналитики при минобороны страны, которое с осени 2025 г. возглавляет 45-летний Синдзиро Коидзуми, сын экс-премьера Дзюнитиро Коидзуми (2001–2006). «Мы надеемся, что «Белая книга» <...> даст людям возможность задуматься о том, как безопасность связана с будущим каждого гражданина», – сказал молодой министр. Он добавил, что в сфере обороны страна должна руководствоваться «чувством неотложности и кризиса».
За неполный год Токио изменил подход к профильным вопросам: от роста оборонных трат до 2% ВВП к 2027 г. (рекордный военный бюджет в $58 млрд принят в 2026 финансовом году, США требуют довести его до 5% ВВП) до разрешения экспорта оружия партнерам. Курс на ремилитаризацию критикует Москва и еще больше Пекин, где проводят параллели с 1930–1940-ми гг. Япония вновь заверила, что «придерживается исключительно оборонной политики и не стремится стать военной державой, угрожающей другим».
Но минобороны КНР возмутилось документом, увидев там распространение «ложных нарративов», пишет China Daily. Политический диалог стран заморожен с ноября 2025 г., когда Такаити допустила вовлечение Сил самообороны Японии (название армии по ее конституции) в потенциальный конфликт вокруг Тайваня.
Обложка рекордной по объему «Белой книги» (598 страниц) нетипично для жанра создана в стиле японского аниме со стилизацией под мангу прошлых лет. На ней японская семья наслаждается жизнью в футуристичном городе, а внутри документа ссылки на видеоматериалы.
Так военное ведомство, считает The Japan Times, стремится повысить охваты.
Позже в 2026 г. ожидается, что правительство представит новые варианты трех ключевых документов по безопасности – стратегии нацбезопасности, нацобороны и программы наращивания обороноспособности. Ранее их правили в декабре 2022 г. С тех пор, по Коидзуми, «вызовы свободному и открытому международному порядку, основанному на верховенстве права, набирают обороты».
Поскольку страна находится в «самой сложной обстановке» в сфере безопасности со времен Второй мировой войны, в документе пообещали расширять «многоуровневую сеть союзников <...> усилить взаимосвязь во всех аспектах, включая обучение, развертывание войск, оснащение и промышленную инфраструктуру». Ключевыми союзниками остаются США и страны Индо-Тихоокеанского региона, с которыми Токио развивает многосторонние форматы сдерживания КНР.
В предисловии Коидзуми называет вызовом рост военной мощи КНДР, КНР, их связи с Россией, а специальный иллюстративный раздел посвящен эволюции сотрудничества Москвы и Пекина. Много внимания уделено «новым способам ведения войны», включая конфликт на Украине. Раньше упор в закупках Токио делал на ракеты, теперь, видимо, он сместится на дроны. Анализируется военное применение искусственного интеллекта. В отдельную главу выделены усилия Токио по развитию ВПК и его технологической базы, поощрение выхода на рынок военных стартапов.
«Беспрецедентным величайшим стратегическим вызовом» в тексте назван курс Пекина, который «активно и быстро наращивает свой военный потенциал как в количественном, так и в качественном отношении». В новой версии «Белой книги» тревожат Токио китайские маневры в Тихом океане, в том числе у его территории.
В оценках действий России в документе высказывается уверенность, что международное сообщество «не должно мириться» с ее «агрессией» на Украине, что послужило бы «неверным сигналом» и для других акторов, – в документе видна попытка увязать ситуацию в Европе и на Дальнем Востоке. Россию обвинили в милитаризации Курильских островов: японцам не понравилось появление передовых истребителей и ракет «земля – корабль».
Курс наращивания военной мощи Пхеньяном – самая «серьезная и неминуемая угроза» для Японии в истории, говорится в «Белой книге»: армия КНДР может в средне- и долгосрочной перспективе усилиться сотрудничеством с Россией – после участия в боях в Курской области или якобы ее помощи по баллистическим ракетам.
В «Белой книге» утверждается, что рост трат на оборону – фактор не только предотвращения угроз, но и роста экономики «за счет укрепления оборонного потенциала». Там говорится, что «инвестиции в оборону приносят пользу экономике в целом и жизни людей».
The Japan Times отмечает, что власти не раскрывают конкретные планы расходов из-за опасений, «что открытое обсуждение этой темы может вызвать негативную реакцию общественности» ввиду экономических трудностей. В документе 2026 г. есть и раздел «Профессионализм личного состава Сил самообороны».
Главным драйвером милитаризации Японии служат не экономические, а стратегические соображения, говорит доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов. Именно правое крыло правящей либерально-демократической партии считает, что наращивание военной мощи необходимо в силу сложной ситуации с безопасностью в регионе. Ключевой угрозой правительство Японии считает КНР, которую необходимо «уравновешивать», и в этом ключе курс на милитаризацию – реакция, а не наступательная стратегия, считает Нелидов.
Военные расходы тяжелы для финансовой системы Японии – у нее значителен госдолг, пусть и основными держателями облигаций являются японские банки и инвесткомпании, а надежды стимулирования экономики милитаризацией в обществе есть, но выход на рынок оружия затруднит конкуренция Запада, уверен Нелидов. По его словам, некорректно говорить о «возврате» к японскому милитаризму ХХ в. – кроме маргиналов, большинство консерваторов ориентированы на союз с США, стремясь сделать Токио самостоятельнее.
Россия в военных планах Токио не рассматривается как прямая угроза, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Из-за конфликта на Украине Токио пересмотрел отношение к Москве, но основными угрозами считает Китай и КНДР, хотя первый остается важным торговым партнером, напоминает эксперт: «Пхеньян и Пекин наращивают стратегический потенциал, пока договоренности России с США по ядерному оружию ушли в прошлое. В этих условиях в пацифистскую конституцию Японии «пакетом» могут внести существенные правки».