Почему при оттоке верующих доходы главных церквей Германии не падают

Почему при оттоке верующих доходы главных церквей Германии не падаютРост номинальных зарплат верующих компенсирует их сокращение
Католическая и протестантские церкви в Германии не теряют дохода из-за оттока прихожан – наоборот, финансовое положение религиозных организаций даже укрепляется, пишет европейское издание Politico. По его данным, несмотря на то что в 2025 г. 660 000 человек ушли и из католиков, и из протестантов, к снижению доходов церквей это не привело и они даже немного выросли. Церкви в 2025 г. получили за счет церковного налога 12,5 млрд евро, а в 2024 г. – 12,4 млрд евро.
Причина в росте зарплат и прогрессивной системе налогообложения в Германии, когда оставшиеся прихожане начинают платить больше. Как заявил Politico представитель евангелической церкви – зонтичной организации протестантских церквей в ФРГ, – церковный налог рассчитывается на основе доходов физических лиц. Его объем как для католиков, так и для протестантов сохраняется на уровне 8–9% обязательств по подоходному налогу вне зависимости от того, посещают они церковные службы или нет. Согласно отчету немецкого минфина от 2025 г., одинокий трудоустроенный немец без детей, зарабатывающий 50 000 евро в год, ежегодно платит около 600 евро церковного налога. Зарабатывающие же в районе 70 000 евро в год платят около 1000 евро церковного налога.
В Германии для того, чтобы перестать быть членом католической или протестантской церкви, недостаточно просто перестать ходить на службы. Если человек хочет уйти из церкви, он должен пройти процедуру, так и называемую – «выход из церкви». После выхода из церкви гражданин перестает платить церковный налог и хотя сохраняет за собой право посещать церковные службы, но не может венчаться в церкви, становиться крестным, а также лишается гарантии на церковное погребение. Через эту процедуру в 2025 г. прошло 310 000 католиков и 350 000 протестантов.
Причины ухода из церкви – и желание не платить налог, и духовные мотивы. По мнению германской конференции католических епископов, деньги не являются основной причиной, уступая по важности связанным с церковью скандалам педофильского характера и тому факту, что церковь, считают люди, «перестает играть заметную роль в их жизни».
В Германии сложилась особая система взаимодействия церквей и государства, которую можно описать как «кооперационную», говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Роман Лункин. Она основана на сотрудничестве церковных институтов с государством и его поддержке в социальной сфере, институте военных священников и совместных проектах в образовании. При этом, по статистике, прихожан во всех традиционных церквях Германии становится все меньше – в основном люди уходят в «неаффилированные христиане», но есть и те, кто покидает католическую и лютеранскую церкви в пользу более консервативных конфессий, таких как православие и баптизм, отмечает эксперт. Католическая церковь в Германии известна своим либерализмом, выражающимся в лояльном отношении к ЛГБТ
В Германии идут процессы секуляризации и, в принципе, ФРГ можно назвать постхристианской страной, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его мнению, рост церковных доходов, даже принимая во внимание секуляризацию, можно объяснить наличием богатых анонимных жертвователей и меценатов, а также других христианских активистов среди как католиков, так и протестантов. При этом по закону Германия – это светская страна, где церковь отделена от государства, а сам правящий консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), несмотря на название, заметно отошел от своих религиозных корней. Тенденция на секуляризацию не обошла стороной и ХДС, что выражается, например, в признании при канцлере Ангеле Меркель однополых браков, говорит эксперт.
Объяснение роста доходов церквей при уходе прихожан прежде всего экономическое, говорит замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. Kirchensteuer – церковный налог – не является фиксированным членским взносом. Он рассчитывается преимущественно как 8 или 9% от начисленного подоходного/зарплатного налога в зависимости от федеральной земли. Поэтому поступления определяются не только числом членов церкви, но прежде всего их занятостью, доходами и размером налогов. В условиях роста номинальных зарплат и инфляции налоговая база увеличивается, поясняет эксперт. Это скорее временный финансовый парадокс, чем доказательство устойчивости церковных финансов. В среднесрочной перспективе демография возьмет свое: старение прихожан, массовые выходы и слабый приток молодежи будут все сильнее давить на доходы обеих крупнейших церквей, считает Белов.