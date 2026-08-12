Почему при оттоке верующих доходы главных церквей Германии не падают

В Германии сложилась особая система взаимодействия церквей и государства, которую можно описать как «кооперационную», говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Роман Лункин. Она основана на сотрудничестве церковных институтов с государством и его поддержке в социальной сфере, институте военных священников и совместных проектах в образовании. При этом, по статистике, прихожан во всех традиционных церквях Германии становится все меньше – в основном люди уходят в «неаффилированные христиане», но есть и те, кто покидает католическую и лютеранскую церкви в пользу более консервативных конфессий, таких как православие и баптизм, отмечает эксперт. Католическая церковь в Германии известна своим либерализмом, выражающимся в лояльном отношении к ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и большой роли прихожан в общине, но это не особо помогает ей сохранить паству. Как итог, попытки немецких католиков и лютеран показать, что они «прогрессивные и вместе с обществом», к заметным результатам не привели, считает Лункин.