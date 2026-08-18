Зачем военный лидер Мьянмы едет в Москву в шестой раз за четыре года

За 2025 г. прибывающий 18 августа в Россию генерал Хлайн посетил российскую столицу трижды: в марте – для подписания двусторонних межправсоглашений, в мае – как почетный гость Владимира Путина на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в сентябре – для участия в выставке World Atomic Week «Росатома». Параллельно между странами идет диалог на правительственном уровне. На полях ПМЭФа 20 июня 2025 г. министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. А 28 октября главы МИД Сергей Лавров и Тан Све согласовали взаимный 30-дневный безвиз.