Какова вероятность войны между Израилем и Турцией из-за Сирии

Какова вероятность войны между Израилем и Турцией из-за СирииИзраильские ВВС атаковали сирийскую базу, где могли быть турецкие военные
Израильский воздушный налет утром 18 августа на авиабазу Абу-ад-Духур в сирийской провинции Идлиб возле турецкой границы мог спровоцировать прямое военное столкновение между Израилем и Турцией. Об этом на следующий день после атаки заявил в интервью The Jerusalem Post спецпосланник президента США по Сирии и посол в Турции Том Баррак. По его словам, турецкие военные не знали о целях операции израильтян и что их боевые самолеты направляются именно к сирийской базе. Поэтому, продолжает дипломат, Анкара теоретически могла поднять в воздух собственные истребители, приняв действия ВВС Израиля за атаку на турецкую территорию. Снизить риск турецко-израильской вооруженной эскалации могло бы создание координационного центра, где работали бы специалисты со знанием иврита, арабского, английского и турецкого языков на круглосуточной основе, предложил Баррак. Сейчас Вашингтон ведет закрытые переговоры с Израилем, Сирией и другими ближневосточными государствами о восстановлении механизма предотвращения случайных столкновений, где, по мнению Баррака, могла бы участвовать еще Турция.
Израиль нанес восемь ударов по взлетно-посадочной полосе и складам на базе Абу-ад-Духур, расположенной примерно в 70 км от турецкой границы, сообщили сирийские государственные СМИ. Количество жертв в результате атаки и степень разрушений пока не известны.
Вскоре после израильской военной операции канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила удар по сирийской авиабазе опасениями, что там могут разместиться турецкие военные. Согласно заявлению, сирийские власти таким образом нарушили сирийско-израильские договоренности о безопасности и статус-кво. Израильское руководство заранее предупредило Дамаск о недопустимости размещения на сирийской территории иностранных войск, однако он проигнорировал это предупреждение, говорится в заявлении.
Как писала в январе The Jerusalem Post, еврейское государство также беспокоит развертывание Турцией в международном аэропорту Дамаска современной радиолокационной системы HTRS-100, способной отслеживать воздушные цели на расстоянии 150–200 км. Она, по мнению израильского военного руководства, потенциально может ограничить свободу рук ВВС Израиля в регионе. МИД Сирии осудил израильскую агрессию, назвав ее «неоправданной провокацией, несущей угрозу региональной и глобальной стабильности». Согласно заявлению управления по связям с общественностью президента Турции Реджепа Эрдогана, этот инцидент направлен на «легитимизацию незаконных авиаударов Израиля, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Сирии».
Хотя турецкие официальные лица не делали заявлений относительно работ по восстановлению авиабазы Абу-ад-Духур, Анкара, вероятно, не против использования этого объекта, говорит тюрколог и автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев. В турецком информационном поле присутствие Турции в Сирии рассматривается как вынужденная и необходимая мера, заметил специалист. Это, по его словам, ложится в логику Анкары – нужно заполнить образовавшийся в Сирии геополитический вакуум. «Восстановление сирийской армии и поставки в соседнюю страну систем ПВО – инструмент турецкого проецирования силы. По замыслу Анкары за счет этого также обеспечивается безопасность южных границ Турции», – добавил эксперт.
Сирийское яблоко раздора
Это не первая воздушная атака Израиля на Сирию с конца 2024 г. В августе прошлого года израильтяне провели несколько военных операций в пригороде Дамаска, в результате которых погибли восемь сирийских военных. Всего, по подсчетам Syria TV с декабря 2024 г., провели 480 воздушных рейдов, а также 900 наземных операций.
За счет операции на базе в Абу-ад-Духур Израиль пытается затормозить процесс возрождения сирийских ВВС, полагает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, этот удар был нанесен после того, как с этой базы стали подниматься в воздух сирийские истребители-бомбардировщики Су-22. «Израильтяне продолжат периодические ограниченные атаки на Сирию в будущем. А действия Турции ограничатся лишь заявлениями», – полагает эксперт.
По мнению Ниязбаева, сегодня вероятность прямого военного конфликта между Турцией и Израилем нереальна. «Анкара может использовать другие рычаги давления на израильскую сторону – привлечение внимания международного сообщества к израильским преступлениям. А также усиление дипломатической изоляции Израиля и мобилизацию стран региона для совместного политического давления», – допустил аналитик.
В прямом военном столкновении из-за Сирии не заинтересована ни турецкая, ни израильская сторона, соглашается научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. При помощи военных операций на территории соседней страны израильтяне, продолжает эксперт, демонстрируют неготовность принять расширение турецкого присутствия на сирийской территории. «Израильское руководство опасается усиления регионального влияния Турции, а превентивные удары по сопредельным странам вписываются в текущую военную стратегию Израиля, которая предполагает еще проактивное предотвращение потенциальных угроз», – рассуждает эксперт.
Несмотря на израильские угрозы, турецкая сторона продолжит оказывать помощь Сирии, уверен Ниязбаев. С одной стороны, так Анкара реализует неотъемлемое право Сирии на самооборону. С другой – за счет поставок радаров и систем ПВО в арабскую республику Турция закрывает сирийское небо от неправомерных вторжений, говорит эксперт: «В этом смысле не исключаю интеграцию в будущем Сирии в Мекканский оборонительный союз (соглашение заключено 7 августа между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. – «Ведомости»). С точки зрения Анкары, это может стать сдерживающим сигналом для внешних сил».