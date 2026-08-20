Какова вероятность войны между Израилем и Турцией из-за Сирии

Израильский воздушный налет утром 18 августа на авиабазу Абу-ад-Духур в сирийской провинции Идлиб возле турецкой границы мог спровоцировать прямое военное столкновение между Израилем и Турцией. Об этом на следующий день после атаки заявил в интервью The Jerusalem Post спецпосланник президента США по Сирии и посол в Турции Том Баррак. По его словам, турецкие военные не знали о целях операции израильтян и что их боевые самолеты направляются именно к сирийской базе. Поэтому, продолжает дипломат, Анкара теоретически могла поднять в воздух собственные истребители, приняв действия ВВС Израиля за атаку на турецкую территорию. Снизить риск турецко-израильской вооруженной эскалации могло бы создание координационного центра, где работали бы специалисты со знанием иврита, арабского, английского и турецкого языков на круглосуточной основе, предложил Баррак. Сейчас Вашингтон ведет закрытые переговоры с Израилем, Сирией и другими ближневосточными государствами о восстановлении механизма предотвращения случайных столкновений, где, по мнению Баррака, могла бы участвовать еще Турция.