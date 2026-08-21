ФОМ: Путину доверяет 71% россиян

Опрос ФОМа проводился среди 1500 респондентов в 51 российском субъекте и 97 населенных пунктах. ВЦИОМ для проведения соцопроса использует метод комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних россиян.