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ФОМ: Путину доверяет 71% россиян

Работу президента пятую неделю подряд одобряют 70% граждан
Ксения Наумчик
Гавриил Григоров / РИА Новости
Гавриил Григоров / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяет 71% россиян, свидетельствуют данные социологического опроса «ФОМнибус» от Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 14 по 16 августа. Показатель вырос на 2% по сравнению с предыдущей неделей (69%).

Положительно характеризуют работу российского лидера 70% опрошенных граждан, показатель стабилен уже пятую неделю. Работу правительства РФ хорошо оценивают 47% респондентов (+2 п. п.), а премьер-министра Михаила Мишустина – 53% (+1 п. п.).

Рейтинг политических партий выглядит следующим образом: «Единая Россия» – 33% (–4 п. п.), КПРФ – 8% (–3 п. п.), ЛДПР – 9% (–2 п. п.). Рейтинг «Справедливой России» остался неизменным вторую неделю и составил 4%. У «Новых людей» показатель вырос до 8% (+3 п. п.).

Социологические данные также привел аналитический центр ВЦИОМ. По данным опроса с 10 по 16 августа, деятельность Путина одобряют 65,8% опрошенных, доверие к президенту выразили 70,8% россиян.

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Положительную оценку работе правительства РФ дали 42,5% (–2 п. п.), а деятельность Мишустина положительно оценили 45,0% (+0,2 п. п.). Доверие российскому премьеру выразили 54,6% граждан (–1,1 п. п.), председателю КПРФ Геннадию Зюганову – 29,1% (–2,4 п. п.), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 24,6% (–2,9 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 17,8% (–4 п. п.), руководителю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,2% (–1,5 п. п.).

«Единую Россию» поддерживают 36,0% россиян (+2 п. п.), КПРФ – 11,4% (–0,9 п. п.), «Новых людей» – 10,4% (+1,7 п. п.), ЛДПР – 10,1% (0 п. п.) и «Справедливую Россию» – 3,8% (–1 п. п.).

Опрос ФОМа проводился среди 1500 респондентов в 51 российском субъекте и 97 населенных пунктах. ВЦИОМ для проведения соцопроса использует метод комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних россиян.

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