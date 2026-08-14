ФОМ: работу Путина одобряют 70% россиян

ФОМ: работу Путина одобряют 70% россиянПоказатель стабилен четвертую неделю подряд
Работу президента Владимира Путина на посту одобряют 70% россиян. Показатель стабилен четвертую неделю подряд, показал опрос «ФОМнибус» от Фонда общественного мнения (ФОМ). Он проходил с 7 по 9 августа.
О доверии Путину сообщили 69% опрошенных, как и на прошлой неделе. Работу правительства одобряют 45% россиян (+1 п. п.), а премьер-министра Михаила Мишустина – 52%, показатель не изменился.
Рейтинг партии «Единая Россия» вырос до 37% (+2 п. п.), КПРФ – до 11% (+2 п. п.), ЛДПР – тоже до 11% (+1 п. п.). У «Новых людей» показатель упал до 5% (-3 п. п.), а у «Справедливой России» он не изменился и остался на уровне 4%.
Аналогичный опрос провел аналитический центр ВЦИОМ. Согласно его данным, уровень одобрения работы президента с 3 по 8 августа составил 67,0% (+1,1 п. п. за последнюю неделю. О доверии Путину положительно ответили 73,3% респондентов. Работу премьер-министра и правительства одобряют 44,8% (-1,2 п. п.) и 44,5% (-0,3 п. п.) соответственно.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 34,0% (+1,9 п. п.), КПРФ – 12,3% (+1,9 п. п.), ЛДПР – 10,1% (+0,8 п. п.), «Новые люди» – 8,7% (+0,1 п. п.) и «Справедливая Россия» – 4,8% (-1,0 п. п.). О доверии лидеру КПРФ Геннадию Зюганову сообщили 31,% опрошенных россиян (+0,5 п. п.), руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову – 27,5% (-0,4 п. п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,8% (+,0,4 п. п.), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 10,7% (-1,6 п. п.).
Опрос ФОМ проводился среди 1500 граждан в 97 населенных пунктах 51 региона. ВЦИОМ проводил опрос методом комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних россиян.