ФОМ: работу Путина одобряют 70% россиян

Рейтинг партии «Единая Россия» вырос до 37% (+2 п. п.), КПРФ – до 11% (+2 п. п.), ЛДПР – тоже до 11% (+1 п. п.). У «Новых людей» показатель упал до 5% (-3 п. п.), а у «Справедливой России» он не изменился и остался на уровне 4%.