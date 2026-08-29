Путин встретился с учителями в преддверии Дня знаний

Путин встретился с учителями в преддверии Дня знанийПрезидент приехал в Московский педагогический госуниверситет
Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня знаний 29 августа встретился с учителями и студентами педагогических вузов в Московской педагогическом государственном университете (МПГУ). По словам президента, сейчас увеличивается конкурс при поступлении на педагогические специальности, растет балл ЕГЭ. Путин напомнил о своем недавнем указе о статусе преподавателя, который направлен на повышение поддержки учителей.
«Не могу сказать, что здесь что-то такое совсем революционное предлагается. Но все-таки мы хотели – когда я говорю «мы» – это не как «мы – Николай II», а «мы» – это все, кто со мной работает, администрация, министерство [просвещения], правительство – хотели, чтобы внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и поддержка учителя по всем направлениям была повышена», – сказал президент. По его словам, одной из целей указа было вернуться к тем наработкам по поддержке учителей, которые были в советское время вроде «Ветерана труда».
Современные технологические средства никогда не заменят учителей и наставников, сказал президент. «Сейчас вот интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя», – отметил Путин.
Традиционно, как бывает на подобных встречах, президенту стали предлагать разные идеи, которые можно было бы реализовать. Путин поддержал предложение о возможности получения грантов учителями-учеными. Среди других предложений, которые высказали учителя и будущие педагоги, – наставничество больших городских школ над сельскими, создание визуальных лабораторий по физике, внедрение цифровых помощников для учителей в виде чат-бота в мессенджере Max, проведение экспедиций для учителей, создание координационного центра памяти, посвященного участникам спецоперации.
До встречи президенту показали выставку в честь 150-летия МПГУ – вуз отмечал этот юбилей в 2022 г. Университет был основан 1 ноября 1872 г. как Московские высшие женские курсы, с 1930 г. вуз стал называться Московским государственным педагогическим институтом. За время своей работы университет подготовил более 250 000 учителей. Сейчас в МПГУ учатся более 27 000 человек.
Кроме того, президент по видео-конференц-связи принял участие в открытии новых школ, новых и реконструированных корпусов школ в пяти регионах – в Москве, Дагестане, Башкортостане, Тамбовской области и Карачаево-Черкесии. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в Москве этой осенью откроют 20 новых школ, а кроме того, с сентября обучение начнется в ста реконструированных зданиях школ.
В июле президент подписал указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагогам с 25-летним стажем будет присваиваться звание «Ветеран труда». Также указом устанавливается наставничество для новых учителей, гарантия бесплатной юридической помощи по профессиональным вопросам и др.