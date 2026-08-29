Путин встретился с учителями в преддверии Дня знаний

«Не могу сказать, что здесь что-то такое совсем революционное предлагается. Но все-таки мы хотели – когда я говорю «мы» – это не как «мы – Николай II», а «мы» – это все, кто со мной работает, администрация, министерство [просвещения], правительство – хотели, чтобы внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и поддержка учителя по всем направлениям была повышена», – сказал президент. По его словам, одной из целей указа было вернуться к тем наработкам по поддержке учителей, которые были в советское время вроде «Ветерана труда».