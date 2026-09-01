Как прошел первый день визита Владимира Путина в Бишкек

Двусторонние встречи лидеров – это обычная процедура в рамках любого многостороннего мероприятия и было бы странно, если бы они не состоялись, замечает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, с Моди и Си у российского президента много тем для обсуждения – России, Индии и Китаю важно сравнить позиции в широком международном контексте и понять, как стороны реагируют на новые кризисы и могут ли они выработать конструктивную позицию. Что касается Токаева, то встреча Путина с ним тоже более чем объяснима – Россия и Казахстан тесно сотрудничают, в том числе Астана оказалась поставщиком нефтепродуктов в Россию. Кроме того, из-за украинских ударов по Каспийскому трубопроводному консорциуму Казахстан оказался вовлечен в конфликт России и Украины, напоминает Кортунов. Эксперт также допустил, что Путин и Токаев обсудили и другие темы развития Центральной Азии, а казахстанский президент проинформировал своего российского коллегу о недавних конституционных изменениях и развитии республики в целом.