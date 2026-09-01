Как прошел первый день визита Владимира Путина в Бишкек

Как прошел первый день визита Владимира Путина в БишкекПрезидент провел встречи с Си, Моди и Токаевым и посмотрел открытие Всемирных игр кочевников
Программа Владимира Путина в Бишкеке, куда президент России прибыл 31 августа для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), началась с двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом, – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших», – заявил в начале встречи с Си Путин.
Затем Путин перешел к теме двусторонних отношений. По его словам, сотрудничество России и Китая успешно развивается по всем направлениям. Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 г. вырос на 43% за счет безвизового режима. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал ВГТРК, что украинский кризис обсуждался «рефреном, по касательной». «Встреча [прошла] традиционно в очень конструктивной, дружественной атмосфере», – сказал Песков.
Китай ввел безвиз для россиян 15 сентября 2025 г. после визита Путина в страну. Ответный безвиз для граждан Китая стартовал с 1 декабря 2025 г. В мае этого года Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 г., в июле указ о продлении безвиза на этот же срок подписал президент России.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, гендиректоры РФПИ Кирилл Дмитриев и «Росатома» Алексей Лихачев.
Нынешняя встреча Путина и Си вторая за этот год. В китайских официальных документах напрямую прописана важность «дипломатии первого лица», так что встреча лидеров России и КНР играет заметно большую роль в развитии двусторонних отношений, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По мнению Пекина, самые крепкие стратегические отношения выстраиваются именно за счет встреч лидеров, а постоянный контакт между Путиным и Си способствует «развитию взаимного политического доверия». По словам Ломанова, практика постоянных встреч лидеров России и Китая – это уже «длительная традиция», что, несомненно, хорошо для Москвы и Пекина.
После встречи с Си Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С ним президент России встретится и через две недели в Нью-Дели, где 12–13 сентября состоится саммит БРИКС. Еще одну двустороннюю встречу Путин провел уже в конце дня – с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. С ним Путин встречался не так давно в Омске – 25 июля там проходили их переговоры, также они участвовали в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Двусторонние встречи лидеров – это обычная процедура в рамках любого многостороннего мероприятия и было бы странно, если бы они не состоялись, замечает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, с Моди и Си у российского президента много тем для обсуждения – России, Индии и Китаю важно сравнить позиции в широком международном контексте и понять, как стороны реагируют на новые кризисы и могут ли они выработать конструктивную позицию. Что касается Токаева, то встреча Путина с ним тоже более чем объяснима – Россия и Казахстан тесно сотрудничают, в том числе Астана оказалась поставщиком нефтепродуктов в Россию. Кроме того, из-за украинских ударов по Каспийскому трубопроводному консорциуму Казахстан оказался вовлечен в конфликт России и Украины, напоминает Кортунов. Эксперт также допустил, что Путин и Токаев обсудили и другие темы развития Центральной Азии, а казахстанский президент проинформировал своего российского коллегу о недавних конституционных изменениях и развитии республики в целом.
Главным же мероприятием для всех лидеров стран – участниц ШОС 31 августа стало участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников на новом стадионе «Бишкек арена» – крупнейшем в Центральной Азии, который построили специально к этому мероприятию. Игры кочевников проводятся каждые два года начиная с 2014 г. В 2028 г. они пройдут в Казани.
Сам саммит состоится 1 сентября. После заседаний ШОС и ШОС+ у Путина продолжатся двусторонние встречи: с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Затем Путин вылетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.