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О чем говорили Путин и Моди на встрече в Бишкеке

Российский лидер и премьер Индии обсудили конфликт на Украине и отношения стран
Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе разговора они обсудили экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Украине. Диалог российского лидера и премьера Индии прошел в государственной резиденции «Ала-Арча». «Ведомости» собрали главное, о чем говорили Путин и Моди на полях саммита ШОС.

Приветствуя индийского премьера, глава государства отметил важность ШОС. Он уточнил, что организация работает в направлении углубления контактов между странами Глобального Юга и Востока. Путин добавил, что это способствует социально-экономическому и культурному развитию региона, а также формированию многополярного мира.

Товарооборот между РФ и Индией

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Индии становятся крепче и в этом есть заслуга Нарендры Моди. По словам российского лидера, развитие отношений проходит по принципу привилегированного стратегического сотрудничества.

Также глава государства указал на положительные тенденции в сфере экономического взаимодействия России и Индии. По его словам, товарооборот между странами  увеличился на 2,6%, а туристический поток – на 16%.

«Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, «группе двадцати» и, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперед по развитию российско-индийских отношений», – подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что Индия находится в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и сегодня составляет почти 40 000 человек.

Путин дополнил, что Москва и Нью-Дели регулярно проводят фестивали культур. Следующее такое мероприятие планируется провести в 2027 г. в Индии.

Конфликт на Украине и движение к миру

Моди высказал убежденность, что российско-индийские отношения могут улучшиться еще больше после того, как российский лидер посетит саммит БРИКС в Нью-Дели, который пройдет в сентябре.

Кроме того, он отметил, что Индия поддерживает любые усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении [концу боевых действий]. Это очень важно для всего человечества», – подчеркнул Моди, добавив, что в ходе встречи они смогут обсудить эти вопросы.

Путин, в свою очередь, выразил благодарность индийскому премьер-министру и отметил, что Россия движется к завершению украинского конфликта.

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