Членам ТИК доплатят за риск работы в приграничных регионах

Членам ТИК доплатят за риск работы в приграничных регионахВознаграждение для них может вырасти в семь раз в зависимости от «экстремальности» условий выборов
Центризбирком (ЦИК) поощрит членов территориальных комиссий (ТИК) в зоне проведения спецоперации и в приграничных регионах. На заседании 2 сентября комиссия приняла постановление, согласно которому членам ТИК в 12 субъектах, где, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, «наиболее опасно», увеличат ведомственный коэффициент оплаты труда вплоть до семи раз.
К таким регионам относятся ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области (там введено военное положение), Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь (введен средний уровень реагирования).
Поправка, внесенная в порядок выплат компенсаций и дополнительной оплаты труда, позволяет в исключительных случаях по решению избирательной комиссии субъекта РФ увеличить до 7 ведомственный коэффициент, установленный председателю, заместителю председателя, секретарю и другим членам ТИК «в период действия военного положения на части территории РФ», в пределах средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.
Сейчас размер вознаграждения для председателя ТИК в будние дни составляет 88 руб. в час, для заместителя и секретаря – 77 руб., для других членов территориального избиркома – 69 руб. Таким образом, если работать с 6:00 до 22:00, как указано в документе, председатель может получить 1408 руб. в сутки. В случае если речь идет о работе в зоне спецоперации или приграничных регионах, то размер выплаты с коэффициентом 7 составит почти 10 000 руб. в день. Такие расчеты приведены в постановлении ЦИК.
«Члены избирательных комиссий в зоне спецоперации и прилегающих территориях с большим достоинством, мужеством, стойкостью, храбростью выполняли свою работу в сложной, опасной ситуации. Условия их работы в большинстве случаев связаны с постоянной и очень высокой угрозой жизни и здоровью», – подчеркнула Памфилова.
Повышение ведомственного коэффициента позволит дополнительно отметить работу коллег, которые попали «в наиболее сложные и экстремальные ситуации на выборах», указала глава ЦИК. Она подчеркнула, что региональные избиркомы сами будут решать, кто из членов ТИК оказался в «суперэкстремальной» ситуации. Предполагается, что размер коэффициента будет зависеть от степени сложности, с которым столкнулись сотрудники комиссии. «Желаю, чтобы это постановление не пригодилось», – завершила выступление глава ЦИК.
По данным на 2 сентября, в досрочном голосовании в регионах, где введено военное положение или средний уровень реагирования, приняли участие 13 728 избирателей. «Мы понимаем все сложности, трудности, опасности этой кампании, поэтому безусловный приоритет – это безопасность, чтобы выборы не стали дополнительным элементом угрозы для наших граждан», – обратила внимание Памфилова. Она также отметила, что одной из особенностей нынешней кампании станет то, что новые регионы будут впервые участвовать в выборах депутатов Госдумы после их воссоединения с Россией. «Это большое политическое событие для них и для нас. Мы относимся к этому невероятно серьезно», – заявила она.
Повышенная оплата работы в условиях повышенного риска для жизни и здоровья членов комиссий оправдана в любых случаях, ведь на членов таких комиссий ложится повышенная нагрузка по сохранению избирательной документации участковых комиссий в условиях, например, прерывания голосования при угрозах жизни избирателей, говорит электоральный юрист Гарегин Митин.
С этим соглашается политолог Александр Немцев: работа в ТИК в указанных регионах сопряжена с угрозами жизни и не может быть приравнена к обычной рутинной работе, например, на Урале или на Дальнем Востоке. По мнению Митина, следует предусмотреть повышенные коэффициенты и для членов УИК в указанных субъектах, особенно в ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской, Курской и Херсонской областях.