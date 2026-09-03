Членам ТИК доплатят за риск работы в приграничных регионах

По данным на 2 сентября, в досрочном голосовании в регионах, где введено военное положение или средний уровень реагирования, приняли участие 13 728 избирателей. «Мы понимаем все сложности, трудности, опасности этой кампании, поэтому безусловный приоритет – это безопасность, чтобы выборы не стали дополнительным элементом угрозы для наших граждан», – обратила внимание Памфилова. Она также отметила, что одной из особенностей нынешней кампании станет то, что новые регионы будут впервые участвовать в выборах депутатов Госдумы после их воссоединения с Россией. «Это большое политическое событие для них и для нас. Мы относимся к этому невероятно серьезно», – заявила она.