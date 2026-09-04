ФОМ и ВЦИОМ рассказали об изменениях в доверии россиян к президенту

Социологические данные также привел Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно опросу «ФОМнибус», проведенного с 28 по 30 августа, доверие к Путину выразили 70% россиян, а его деятельность хорошо оценил 71% опрошенных. Уровень доверия снизился на 1%, а положительная оценка работы выросла на 1%.