ФОМ и ВЦИОМ рассказали об изменениях в доверии россиян к президенту

ФОМ и ВЦИОМ рассказали об изменениях в доверии россиян к президентуГраждане также выразили свое отношение к правительству и партиям
Уровень положительной оценки работы президента России Владимира Путина составил 66,9%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Бином ВЦИОМ», проведенного с 24 по 30 августа 2026 г. Показатель снизился на 0,8% за последнюю неделю (67,7%).
Доверие к российскому лидеру выразили 72,2% респондентов, что на 0,2% больше, чем неделей ранее (72%). Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 52,6% граждан РФ (-2,7 п. п.). Его деятельность одобрили 43,1% опрошенных (-2,6 п. п.), а правительства – 43,3% (-1,9 п. п.).
Россияне также выразили свое отношение к работе председателей политических партий. Хорошо оценили работу лидера КПРФ Геннадия Зюганова 31,3% респондентов (-1,0 п. п.), главы «Справедливой России» Сергея Миронова – 25,0% (-3,0 п. п.), председателя ЛДПР Леонида Слуцкого – 20,3% (-2,1 п. п.), руководителя «Новых людей» Алексея Нечаева – 11,1% (-1,0 п. п.).
Рейтинг политических партий показал следующие данные: уровень поддержки «Единой России» составил 37,2% (-2,0 п. п.), КПРФ – 11,6% (-0,1 п. п.) и ЛДПР – 8,7% (-1,0 п. п.). У «Новых людей» и «Справедливой России» показатели выросли на 0,7% (11,5%) и 1,2% (5,3%) соответственно.
Социологические данные также привел Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно опросу «ФОМнибус», проведенного с 28 по 30 августа, доверие к Путину выразили 70% россиян, а его деятельность хорошо оценил 71% опрошенных. Уровень доверия снизился на 1%, а положительная оценка работы выросла на 1%.
Работу правительства РФ хорошо оценили 43% респондентов (-2 п. п.), а Мишустина – 53% (+4 п. п.).
По данным ФОМа, «Единую Россию» поддерживают 33% российских граждан (-1 п. п.), КПРФ – 9% (-1 п. п.), ЛДПР – 11% (+4 п. п.), «Справедливую Россию» – 3% (показатель не изменился), «Новых людей» – 4% (-2 п. п.).
Опрос ВЦИОМа проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет с применением комбинированной выборки: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. ФОМ опросил 1500 респондентов из 97 населенных пунктов и 51 региона России.