ЦИК предложит ГД сбор подписей через «Госуслуги» на федеральных выборах

Меньше самовыдвиженцев

Количество самовыдвиженцев на думских выборах за последние 10 лет упало почти вчетверо, писали «Ведомости» 16 июля. Документы на выдвижение в Госдуму девятого созыва подали 83 человека, 69 из них, по данным на 14 августа, утратили статус выдвинутого кандидата. Из трех действующих депутатов Госдумы, пожелавших участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев, собрали подписи в свою поддержку лишь двое, писали «Ведомости» 7 августа. Помимо Наумова это исключенный из фракции «Справедливой России» первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Петербургскому депутату Евгению Марченко, исключенному из фракции «Единой России» в 2021 г., не хватило, с его слов, 823 автографов для регистрации.