ЦИК предложит ГД сбор подписей через «Госуслуги» на федеральных выборах

ЦИК предложит ГД сбор подписей через «Госуслуги» на федеральных выборахКомиссия изучает востребованность этого механизма у избирателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам мониторинга востребованности у избирателей механизма сбора подписей самовыдвиженцев на региональных выборах через «Госуслуги» намерен подготовить Госдуме предложения по распространению этой практики на федеральные кампании. Об этом говорится в ответе главы ЦИК Эллы Памфиловой на запрос «Ведомостей». Причем речь идет как об одномандатниках, так и о федеральных списках кандидатов партий, не имеющих так называемой парламентской льготы (право выдвигать списки без сбора подписей).
Предложения будут направлены депутатам девятого созыва, который будет избран в единый день голосования 20 сентября. Памфилова заметила, что возглавляемая ею комиссия не обладает правом законодательной инициативы и является исключительно правоприменительным органом, но «законодатели всегда с большим вниманием относятся к предлагаемым ЦИК России проектам законодательных поправок».
ЦИК с 2020 г., когда был принят разрешающий кандидатам на региональных выборах собирать подписи избирателей через «Госуслуги» законопроект, взаимодействует с различными государственными органами для предоставления избирателям дополнительной возможности поддержки выдвижения кандидатов и списков в электронном виде, отмечается в ответе Памфиловой. С тех пор соответствующие региональные законы были приняты более чем в 30 субъектах Федерации (Республика Алтай, Хабаровский край, Брянская область, Москва, Севастополь и др.).
«При этом речь об отказе от возможности представления избирательным комиссиям подписей избирателей на бумажном носителе не идет, а выбор предпочтительного способа поддержки выдвижения остается за кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов», – говорится в ответе главы ЦИК.
14 августа законопроект о праве самовыдвиженцев на выборах федерального уровня собирать подписи избирателей через «Госуслуги» внес в Госдуму депутат Станислав Наумов. После этого ЦИК отказала ему в регистрации на выборах в девятый созыв в качестве самовыдвиженца из-за брака в собранных подписях. Законопроектом Наумова предлагается наделить кандидата правом дистанционно собрать до 50% подписей, необходимых для регистрации. 17 августа законопроект Наумова был направлен в комитет Госдумы по государственному строительству и конституционному законодательству.
Законопроект заслуживает детального и глубокого обсуждения, говорил «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов («Единая Россия»). По его словам, партия готова к детальной оценке текста документа совместно с экспертным сообществом, Минцифры и ЦИК.
Меньше самовыдвиженцев
Электронный сбор подписей – это действительно удобная альтернатива бумажным подписным листам, говорит политолог Константин Калачев. По его мнению, появление такой опции на федеральных выборах важно с точки зрения их имиджа и с точки зрения позиционирования ЦИК. «Если мы действительно за конкурентные, прозрачные и честные выборы с равными шансами, то надо предлагать возможность полной замены бумажных подписей электронными», – сказал эксперт «Ведомостям». По его словам, часто решение о признании подписи недействительной или недостоверной принимается на основе интерпретации норм закона членами избирательной комиссии.
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко называет предложение Памфиловой абсолютно правильным и востребованным. «Я очень ей признателен за то, что многолетняя работа Российской ассоциации по связям с общественностью по продвижению этой идеи находит отклик в работе ЦИК», – сказал эксперт. Сбор подписей через «Госуслуги» на федеральных выборах позволит избавиться не только от «пресловутой диктатуры почерковедов», но и просто от добросовестных ошибок, считает он.