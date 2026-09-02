Голосовать через «Мобильного избирателя» будут более 930 000 граждан
В систему «Мобильный избиратель» на выборах в Госдуму подали 936 328 заявлений. Это следует из статистики ЦИК России, передает корреспондент «Ведомостей».
Через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) планируют голосовать 2 672 041 человек.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Из них 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова говорила в августе, что трехдневный и дистанционный форматы голосования сохранятся, потому что позволяют повысить безопасность и расширить возможности избирателей. По ее словам, необходимость рассредоточить потоки избирателей появилась еще во время пандемии, однако сейчас этот вопрос остается актуальным.