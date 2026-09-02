Голосовать через «Мобильного избирателя» будут более 930 000 граждан

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова говорила в августе, что трехдневный и дистанционный форматы голосования сохранятся, потому что позволяют повысить безопасность и расширить возможности избирателей. По ее словам, необходимость рассредоточить потоки избирателей появилась еще во время пандемии, однако сейчас этот вопрос остается актуальным.