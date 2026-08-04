Памфилова рассказала, зачем нужно трехдневное и дистанционное голосование

«Трехдневное голосование, с одной стороны, усиливает безопасность, а с другой – расширяет возможности человека и его право выбора проголосовать в удобное для него время и самым доступным в данный момент способом», – сказала она. По ее словам, необходимость рассредоточить потоки избирателей появилась еще во время пандемии, однако сейчас этот вопрос остается актуальным.