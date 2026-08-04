Памфилова рассказала, зачем нужно трехдневное и дистанционное голосование
Трехдневный и дистанционный форматы голосования сохранятся, потому что позволяют повысить безопасность и расширить возможности избирателей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
«Трехдневное голосование, с одной стороны, усиливает безопасность, а с другой – расширяет возможности человека и его право выбора проголосовать в удобное для него время и самым доступным в данный момент способом», – сказала она. По ее словам, необходимость рассредоточить потоки избирателей появилась еще во время пандемии, однако сейчас этот вопрос остается актуальным.
«Мы стараемся рассредоточить людей, чтобы не было большого скопления, больших очередей. Именно поэтому я говорю, что главный приоритет – безопасность», – отметила Памфилова. Она также напомнила о существовании нескольких способов голосования, включая дистанционный формат и механизм «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать на удобном участке.
Глава ЦИК отдельно остановилась на вопросах контроля за бюллетенями при трехдневном голосовании. По ее словам, партии могут обеспечивать наблюдение как через постоянное присутствие представителей, так и с помощью видеонаблюдения и видеорегистрации.
«Поэтому три дня голосования не препятствие для контроля. Зато три дня расширяют возможности ваших же избирателей», – подчеркнула Памфилова.
17 июня в ходе заседания ЦИК Памфилова выступила с инициативой провести голосование на выборах депутатов Госдумы в течение трех дней. Глава Центризбиркома напомнила, что решение о многодневном голосовании на федеральных выборах относится к полномочиям ЦИК России. Памфилова отметила, что подготовленный проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах депутатов Госдумы, а также на других избирательных кампаниях, совмещенных с ними.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Из них 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.