Уйдут ли базы США с Ближнего Востока после войны с Ираном

Военное присутствие США в Персидском заливе в том формате, в котором оно существует сейчас, началось только с 1990-х гг., напоминает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Он подчеркнул, что у Вашингтона полно других рычагов воздействия на саудитов, эмиратцев и катарцев: экономических, технологических, энергетических и даже военных. «Не секрет, что армии монархий Залива в подавляющем большинстве используют американское оружие, требующее обслуживания, пополнения боезапаса и постоянных обновлений», – аргументировал он свою позицию. Эксперт также сомневается в перспективах серьезного сокращения американских сил в регионе из-за опасения Трампа и его администрации показаться слабыми или сдающими позиции. При этом из-за сохраняющихся иранских угроз монархии Залива будут стараться диверсифицировать свои оборонные связи. «Чего точно стоит ожидать, так это усиления взаимодействия США с ними в рамках оборонно-промышленного сектора, что удачно ложится в общий нарратив последних американских администраций о необходимости для своих арабских союзников самостоятельно обеспечить собственную безопасность», – сказал Юрк.