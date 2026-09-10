Уйдут ли базы США с Ближнего Востока после войны с Ираном

Уйдут ли базы США с Ближнего Востока после войны с ИраномЭто может привести к глобальным последствиям
После окончания войны в Иране США могут пересмотреть свое присутствие на Ближнем Востоке и сократить количество развернутых там военных баз. Прежде всего это связано с ущербом, нанесенным американской военной инфраструктуре иранскими ракетными ударами и атаками беспилотников. Такой сценарий обсуждался в ходе экспертной дискуссии в эфире американского агентства NPR в ночь на 9 сентября.
По данным Совета по международным отношениям (CFR), актуальным на 2025 г., на Ближнем Востоке расположено приблизительно 22 американских военных объекта (или объектов, где наряду с местными силами присутствуют вооруженные силы США), из которых девять – полномасштабные военные базы. Кроме того, там было развернуто почти 40 000 военнослужащих. Как сообщило в июле 2026 г. Центральное командование США, за год с небольшим после июня 2025 г. (когда США нанесли первые удары по Ирану) количество военного персонала в целом превысило 50 000 человек.
Согласно открытым источникам, включая портал The Cost of War Project, а также отдельным докладам Исследовательской службы конгресса (CRS), содержание именно баз в мирное время обходилось США ежегодно в $10–20 млрд. Как сообщили аналитики приближенного к администрации президента США Дональда Трампа Американского института предпринимательства в конце апреля, возмещение ущерба, нанесенного Ираном американским базам и другой инфраструктуре, может стоить до $5 млрд (включает полное восстановление или ремонт).
Еще в августе газета The Washington Post сообщила, что в Пентагоне рассматривают возможность обновить военную стратегию США в ближневосточном регионе. Хотя на тот момент военный министр Пит Хегсет не давал формальных распоряжений заняться подготовкой конкретных предложений.
Военное присутствие США в Персидском заливе в том формате, в котором оно существует сейчас, началось только с 1990-х гг., напоминает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. Он подчеркнул, что у Вашингтона полно других рычагов воздействия на саудитов, эмиратцев и катарцев: экономических, технологических, энергетических и даже военных. «Не секрет, что армии монархий Залива в подавляющем большинстве используют американское оружие, требующее обслуживания, пополнения боезапаса и постоянных обновлений», – аргументировал он свою позицию. Эксперт также сомневается в перспективах серьезного сокращения американских сил в регионе из-за опасения Трампа и его администрации показаться слабыми или сдающими позиции. При этом из-за сохраняющихся иранских угроз монархии Залива будут стараться диверсифицировать свои оборонные связи. «Чего точно стоит ожидать, так это усиления взаимодействия США с ними в рамках оборонно-промышленного сектора, что удачно ложится в общий нарратив последних американских администраций о необходимости для своих арабских союзников самостоятельно обеспечить собственную безопасность», – сказал Юрк.
Не верит в сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке и руководитель отдела внешнеполитических исследований ИСКРАНа Галина Царегородцева. По ее мнению, ни США не смогут значительно сократить количество своих военнослужащих в регионе, ни их нынешние союзники не откажутся от партнерства с Вашингтоном. Кроме того, эксперт считает возможным создание внутрирегиональных альянсов, так как ситуация в регионе напряженная и у них нет возможности по отдельности предупредить, предотвратить перерастание существующих противоречий в более крупный конфликт. Как подчеркнула Царегородцева, не в последнюю очередь Штаты не пойдут на сокращение своих сил еще и потому, что не хотят, чтобы этот вакуум заполнил Китай.
Если будет признано, что американские военные базы на Ближнем Востоке оказались слишком уязвимыми перед иранскими ударными системами, то это будет справедливо и для их баз на Дальнем Востоке или в Европе, где у оппонентов США имеются более сильные средства, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. И сокращение в этом случае военного присутствия США в мире приведет к глобальным последствиям, ждать которых осталось недолго, заключает он.