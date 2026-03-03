NBC: США тайно вывели военных с баз на Ближнем Востоке перед атакой на Иран
Американские военные за несколько недель до начала ударов по Ирану начали скрытное сокращение численности персонала на базах на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом военной кампании.
По данным телеканала, речь не шла о полномасштабной эвакуации. Военнослужащих постепенно переводили на временную службу в другие места – как внутри региона, так и за его пределами. Фактически они продолжали выполнять свои обязанности, но в альтернативных местах.
Источник отметил, что к моменту начала бомбардировок численность персонала на ряде объектов в регионе была существенно снижена. После старта операции на базах оставили только критически важный для выполнения задач персонал, особенно в тех местах, которые могли стать целями ответных ударов Ирана.
Также были организованы резервные площадки для размещения и работы военных. В общей сложности, по словам собеседника NBC, были перемещены тысячи человек.
3 марта BBC сообщали, что шесть американских военнослужащих погибли в результате иранского ракетного удара по военному объекту в Кувейте.
В тот же день госдепартамент США рекомендовал гражданам немедленно выехать из ряда государств Ближнего Востока из-за серьезных угроз безопасности.
28 февраля эскалация на Ближнем Востоке началась после военной операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские базы.