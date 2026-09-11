Зачем Кадыров призвал молодых чеченцев укоротить бороды

Зачем Кадыров призвал молодых чеченцев укоротить бородыВыступление главы республики стало одним из самых ярких событий в кампаниях глав регионов
С призывом к молодым чеченцам укоротить бороды глава республики Рамзан Кадыров, планирующий 20 сентября переизбраться на пятый срок, неожиданно обратился на совещании с руководителями силового блока региона. «Они превратили длинные бороды и подвернутые брюки в непонятную моду, и подрастающее поколение начинает им подражать. Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», – сказал он на чеченском (перевод на русский ГТРК «Вайнах»).
При этом в мечети названные молодые люди не ходят, добавил Кадыров. Также он обратил внимание на женщин, которые стали полностью закрываться «покрывалами». «Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды. Паранджу у нас никогда не носили», – заявил глава региона.
Заявление Кадырова вызвало резонанс на фоне слабо выраженной кампании по выборам губернаторов. В единый день голосования (ЕДГ-2026) на прямых выборах будут избраны главы восьми регионов, включая Чечню. При этом, как ранее неоднократно говорили «Ведомостям» эксперты, нынешняя кампания носит ярко выраженный референдумный характер. Все кандидаты были согласованы еще до этапа регистрации, поэтому в этом году впервые в истории никто из них не сошел с дистанции из-за муниципального фильтра, отмечали собеседники.
Кадыров у власти
В том числе поэтому никто из действующих глав регионов в этом году не участвует в предвыборных дебатах, писали «Ведомости» 10 сентября. Губернаторские выборы потерялись на фоне думской кампании, которая, впрочем, тоже почти не затмевает повестку, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Кадыров ярче других действующих глав регионов демонстрирует новую модель губернаторских выборов, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Многие главы регионов вообще почти перестали вести кампании в классическом понимании. Их должность сама стала главным агитационным ресурсом», – отмечает политолог.
В этом контексте, по словам политолога Алексея Макаркина, обращают на себя внимание необычные заявления в общероссийском контексте. При этом призыв Кадырова к молодым чеченцам укоротить бороды вполне стандартный для главы Чечни, добавил эксперт. По словам Макаркина, он время от времени делает резкие заявления без привязки к избирательной кампании. «Это одно из них, и оно отражает реальную проблему, которая есть», – заключил политолог.
В 2023 г. на длину бороды самого Кадырова обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече в Пятигорске. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, Путин спросил: «Рамзан Ахматович, по-моему, борода у вас стала побольше, нет?» Кадыров посмеялся и отметил, что отпускает ее. В ответ российский президент пошутил, что «у нас все на контроле».
По северокавказскому адату борода должна быть очень ухоженной и не столь длинной, говорит эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. «Но сегодня тенденции арабского мира, Ближнего Востока переносятся в регион и очень много молодых людей, борода которых достигает чуть ли не пупка. В традициях народов Северного Кавказа борода всегда была, есть и будет, но она имеет символический духовно-нравственный посыл, согласно которому борода прежде всего является формой ответственности», – сказал он «Ведомостям».