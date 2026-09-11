Зачем Кадыров призвал молодых чеченцев укоротить бороды

Кадыров у власти

Кадыров был назначен врио президента Чечни 15 февраля 2007 г., а 1 марта того же года президент Владимир Путин внес его кандидатуру в парламент для утверждения в должности. 2 марта 2007 г. Кадырова впервые избрали президентом Чечни (его кандидатуру поддержали 56 из 58 депутатов обеих палат заксобрания). В 2011 г. парламент Чечни единогласно утвердил его на второй срок (к тому моменту его должность уже именовалась «глава»). 25 марта 2016 г. Путин назначил Кадырова и. о. главы республики, а осенью того же года он впервые был избран на свой пост на прямых выборах. Кандидатуру Кадырова, выдвинутого «Единой Россией», поддержали 97,94% избирателей. В 2021 г. глава Чечни был избран на четвертый срок с результатом 99,7%.