Что известно о последствиях атак 777 БПЛА на регионы России

Что известно о последствиях атак 777 БПЛА на регионы РоссииЕсть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
- Над регионами РФ сбили 777 дронов
- В Тульской области погибли люди
- В Ростовском регионе сбили порядка 100 БПЛА
- Поврежден логоцентр Ozon в Саратове
- В воронежском селе эвакуировали 20 человек
В ночь на 11 сентября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы. Силами ПВО уничтожено и перехвачено 777 украинских БПЛА. В Тульской области погибли два человека, а Ростовская область отразила атаку более 90 БПЛА и ракет. В Саратове загорелся логистический центр Ozon. «Ведомости» собрали, что известно о последствиях атак к этому часу.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью в небе над регионом были уничтожены 26 беспилотников. Два человека погибли, еще трое получили ранения.
Российские военные сбили свыше 90 беспилотников и ракет в Таганроге и Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском, Кашарском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА были повреждены 10 частных домов и хозпостройки. В Тарасовском районе при падении обломков загорелась сухая трава. Обошлось без пострадавших, пожар устранен.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, при ночной украинской ракетной атаке на региональный центр был поврежден многоквартирный дом на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Двое мужчин 55 и 42 лет пострадали, их госпитализировали. Кроме того, обломки упали на территории промпредприятия на юге города. По словам главы региона, даны поручения по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также приведению в готовность пунктов временного размещения.
В Саратове украинские БПЛА атаковали логистический центр и хаб доставки Ozon. Начался пожар, сотрудников эвакуировали. По данным компании, размещенные на объекте товары будут скрыты с витрины, их нельзя будет заказать. Часть заказов отменят, а часть – доставят с других логистических центров. Находящиеся в пути товары будут перенаправлены на другие объекты. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что из-за беспилотной атаки повреждена гражданская инфраструктура в региональном центре. На месте работают оперативные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из сел региона из-за падения беспилотника во двор нежилого дома оцепили часть улицы. Эвакуированы 20 человек: они находятся у родственников. На месте работают оперативные службы. Всего ночью силы ПВО сбили 46 БПЛА в небе над двумя городскими округами и 11 районами региона.
По данным Минобороны России, с вечера до 8:00 мск 11 сентября силы ПВО сбили 777 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Крыма, Удмуртии и над акваториями Черного и Каспийского морей.
С вечера 10 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Волгограда, Пензы, Саратова, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Оренбурга, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ижевска, Кирова («Победилово»), Геленджика, Сочи, Махачкалы («Уйташ»), Перми («Большое Савино»), Екатеринбурга («Кольцово»).