Что известно о последствиях атак 777 БПЛА на регионы России

В Саратове украинские БПЛА атаковали логистический центр и хаб доставки Ozon. Начался пожар, сотрудников эвакуировали. По данным компании, размещенные на объекте товары будут скрыты с витрины, их нельзя будет заказать. Часть заказов отменят, а часть – доставят с других логистических центров. Находящиеся в пути товары будут перенаправлены на другие объекты. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что из-за беспилотной атаки повреждена гражданская инфраструктура в региональном центре. На месте работают оперативные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших.