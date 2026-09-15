Развалится ли Великобритания на несколько частей

С точки зрения легальных процедур регионам будет очень трудно добиться проведения референдума, все будет определять Лондон, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, националисты у власти в трех регионах будут играть на низких рейтингах лейбористов. При этом в преддверии выборов, которые должны состояться до 2029 г., лейбористы могут попытаться заигрывать с националистами, как это делал бывший премьер-министр лейборист Тони Блэр (1997–2007), сказал эксперт. Кроме того, шотландским сторонникам независимости, несмотря на относительно высокий уровень готовности к отказу от Британии, будет трудно убедить население принять итоговое решение – Лондон активно рассказывает о сложностях, включая финансовые, которые возникнут для шотландцев. «Таким образом, главная цель националистов сейчас – не независимость, а получение преференций в сфере местного самоуправления. Но основной их проблемой остается то, что у них есть общий лозунг, а цели – разные», – резюмировал Шеин.