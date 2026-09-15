Развалится ли Великобритания на несколько частей

Развалится ли Великобритания на несколько частейГлавы кельтских автономий желают права на референдум о независимости
Премьер-министры Шотландии Джон Суини, Уэльса Рун Ап Иорверт и Северной Ирландии Мишель О’Нилл подписали совместный меморандум о взаимопонимании в уэльской столице Кардиффе. Документ также завизировала лидер ирландской оппозиции из сепаратистской партии «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд. Суини назвал мероприятие «переломным моментом для конституционного пути Соединенного Королевства». Он также назвал действующего главу британского правительства Энди Бернема «последним премьер-министром» Соединенного Королевства, пообещав провести референдум о независимости в течение следующих пяти лет.
Документ призывает центральное правительство в Лондоне дать право автономиям самостоятельно решать вопрос проведения референдумов о независимости. В нем говорится: «Впервые в истории Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии появились первые министры (руководители этих регионов. – «Ведомости»), которые выступают за независимость от Соединенного Королевства <...> Для людей, наблюдающих за происходящим на этих островах, и для людей, наблюдающих за происходящим по всему миру, не может быть более ясного признака того, что время Вестминстера (центральное правительство в Лондоне. – «Ведомости») подходит к концу».
Согласно действующему законодательству, Шотландия и Уэльс обязаны официально запросить у британского парламента разрешение на проведение референдума. В Северной Ирландии работает другой механизм, подразумевающий объявление референдума только в том случае, если очевидно желание большинства отсоединиться от Великобритании и/или присоединиться к Ирландии. Но решение принимает госсекретарь по делам Северной Ирландии. Иначе говоря, и в этом случае многое зависит от мнения Лондона.
В результате майских муниципальных выборов в трех этих землях укрепились позиции сторонников независимости. Но согласно последнему опросу в Уэльсе, проведенному Survation в период с 13 по 24 августа, за независимость выступает только 26%, против – 51%. В Шотландии тот же опрос показал 47% в пользу сторонников независимости, а 43% – против. Что касается Северной Ирландии, то там похожий опрос проводили в период с 8 по 22 мая. Тогда за независимость выступили 35,8%, а против – 49,7%. Во время своего визита в Ирландию 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что «очень хотел увидеть ее [Ирландию] объединенной». Премьеры Великобритании и Ирландии не стали комментировать эти слова Трампа.
Сторонники независимости этих автономий также выступают за их сближение с Евросоюзом (ЕС). Во время референдума о членстве в ЕС в 2016 г. большинство населения Шотландии и Северной Ирландии голосовали за возможность остаться в объединении, но в Уэльсе большинство высказались за выход из ЕС.
Кардиффская декларация – игра мускулами со стороны местных националистов в попытке показать силу Лондону и выбить больше уступок в разных сферах, говорит политолог Малек Дудаков. По его словам, нынешнее британское законодательство пока надежно защищает возможность Лондона контролировать ситуацию. Кроме того, лейбористское правительство попытается максимально ограничить возможности таких референдумов. Несмотря на это, сторонники независимости этих регионов попытаются использовать этот вопрос, чтобы списать на Лондон все возможные проблемы и укрепить свои власть и влияние. Не в последнюю очередь шансы сторонников независимости малы из-за отсутствия реальной готовности местного населения, кроме Шотландии, поддержать эту идею, говорит Дудаков.
С точки зрения легальных процедур регионам будет очень трудно добиться проведения референдума, все будет определять Лондон, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, националисты у власти в трех регионах будут играть на низких рейтингах лейбористов. При этом в преддверии выборов, которые должны состояться до 2029 г., лейбористы могут попытаться заигрывать с националистами, как это делал бывший премьер-министр лейборист Тони Блэр (1997–2007), сказал эксперт. Кроме того, шотландским сторонникам независимости, несмотря на относительно высокий уровень готовности к отказу от Британии, будет трудно убедить население принять итоговое решение – Лондон активно рассказывает о сложностях, включая финансовые, которые возникнут для шотландцев. «Таким образом, главная цель националистов сейчас – не независимость, а получение преференций в сфере местного самоуправления. Но основной их проблемой остается то, что у них есть общий лозунг, а цели – разные», – резюмировал Шеин.