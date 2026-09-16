ЕС собрался укрепить связи с Канадой и Великобританией

С приходом к власти в марте 2025 г. нового либерального кабинета Карни европейское направление внешней политики Канады – второе по значимости после американского – переживает ренессанс, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Елена Комкова. В июне 2025 г. к двум основополагающим договоренностям с ЕС, заключенным в 2016 г., – соглашению о стратегическом партнерстве и всеобъемлющему торгово-экономическому соглашению (СЕТА) – Канада добавила третий пакт: партнерство в области безопасности и обороны. Оно открыло путь к участию Канады в новом финансовом инструменте ЕС для закупок вооружений – SAFE (Security Action for Europe). В диалоге Канады с ЕС, по словам эксперта, преобладают три ключевые темы: Украина; интерес к поставкам из Канады энергетического и иного сырья; развитие военно-промышленного сотрудничества. Брюссель заинтересован в получении из Канады, кроме нефти и урана, также калийной соли, алюминия, никеля, меди, платины и – в перспективе – редкоземельных элементов. Пока Трамп остается у власти, Канада и Европа обречены на сотрудничество. Их сближают общие ценности, развязанная против них администрацией Трампа тарифная война, исходящие из Вашингтона угрозы, касающиеся суверенитета Канады и Гренландии. Сейчас движение Канады и ЕС навстречу друг другу отличается от прежнего положения дел, когда инициатором выступала Канада, искавшая противовесы своей гипертрофированной привязке к США, уточнила Комкова.