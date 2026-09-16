ЕС собрался укрепить связи с Канадой и Великобританией

ЕС собрался укрепить связи с Канадой и ВеликобританиейЭто делается в пику администрации Дональда Трампа в США
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею сделать Канаду ассоциированным членом Европейского союза (ЕС). По ее мнению, это поможет ЕС и Канаде более эффективно решать проблемы, связанные с политикой США и Китая. «Я сказала, что мы должны срочно переосмыслить наши партнерские отношения. Итак, я хотела бы поработать с вами над тем, чтобы открыть Канаде путь к тому, чтобы стать первым ассоциированным членом ЕС [в Северной Америке]», – заявила фон дер Ляйен в своей речи 16 сентября. Ассоциированное членство – специальный режим отношений с ЕС, предусматривающий торговые и визовые льготы.
Инициатива по углублению партнерства с ЕС исходила и от канадской стороны. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял о желании построить с ЕС «уникальный альянс». «Мы разделяем одинаковые ценности, имеем те же приоритеты и взаимодополняющие сильные стороны», – добавил Карни. При этом он подчеркнул, что к полноценному членству в ЕС Канада не стремится. В свою очередь, издание Financial Times (FT) сообщает, что Оттава и Брюссель договорились о сотрудничестве по шести направлениям. Это торговля, безопасность, энергетика, финансы, важное сырье и визовый режим, который предполагается упростить. Кроме того, отмечает FT, ведутся разговоры и об участии Канады в европейской помощи Украине, в частности в кредитной программе ЕС по предоставлению Киеву займа в 90 млрд евро.
По мнению FT, к более тесному сотрудничеству Канаду и ЕС подстегнула политика президента США Дональда Трампа, который грозился развязать с Оттавой и Брюсселем торговую войну, а также занял двусмысленную позицию в отношении к НАТО. В ответ на это Карни призвал «средние державы» объединиться в защиту «многостороннего глобального управления».
Процесс будет сопряжен с рядом трудностей – для ассоциации Канады нужно будет получить одобрение всех 27 стран Евросоюза, а некоторые европейские столицы не особо горят желанием предоставлять Оттаве преференциальный режим, выходящий за рамки существующих торговых и инвестиционных партнерств. «Мы любим канадцев, но все очень реалистично оценивают возможности и ограничения. Слова «всё, кроме членства» звучат хорошо, но прозвучало не очень продуманно. Но я не осуждаю [Карни] за попытку», – заявил FT один европейский дипломат.
Кроме этого, фон дер Ляйен намерена укрепить оборону ЕС за счет создания нового органа – европейского совета безопасности. Как пишет издание Politico, предполагается, что в его состав помимо 27 членов ЕС войдут Великобритания и Норвегия, а также Канада. «Это Европа, которая поддерживает друг друга, как когда-то мы защищали Гренландию, когда ей угрожали», – сказала фон дер Ляйен, имея в виду попытки администрации Трампа получить остров в распоряжение США.
Ассоциированное членство в ЕС, как считает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, с одной стороны, может наложить на Канаду некоторые ограничения, но на практике обязательств у Оттавы будет не так много. Не исключено, что в рамках дискуссии об ассоциации с ЕС речь пойдет исключительно о торговле, а не о каких-то политических шагах. По мнению эксперта, канадцы серьезно воспринимают угрозы со стороны Трампа, поэтому и сходятся с Брюсселем как с близким в политическом плане партнером. О полноценном же членстве Канады в ЕС разговоров действительно не ведется – Канада большая неевропейская страна и адаптировать под ЕС свою законодательную базу в Оттаве вряд ли захотят. Вообще, отмечает Тимофеев, принятие больших стран в ЕС сопряжено со многими трудностями, что доказывает случай Турции.
С приходом к власти в марте 2025 г. нового либерального кабинета Карни европейское направление внешней политики Канады – второе по значимости после американского – переживает ренессанс, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Елена Комкова. В июне 2025 г. к двум основополагающим договоренностям с ЕС, заключенным в 2016 г., – соглашению о стратегическом партнерстве и всеобъемлющему торгово-экономическому соглашению (СЕТА) – Канада добавила третий пакт: партнерство в области безопасности и обороны. Оно открыло путь к участию Канады в новом финансовом инструменте ЕС для закупок вооружений – SAFE (Security Action for Europe). В диалоге Канады с ЕС, по словам эксперта, преобладают три ключевые темы: Украина; интерес к поставкам из Канады энергетического и иного сырья; развитие военно-промышленного сотрудничества. Брюссель заинтересован в получении из Канады, кроме нефти и урана, также калийной соли, алюминия, никеля, меди, платины и – в перспективе – редкоземельных элементов. Пока Трамп остается у власти, Канада и Европа обречены на сотрудничество. Их сближают общие ценности, развязанная против них администрацией Трампа тарифная война, исходящие из Вашингтона угрозы, касающиеся суверенитета Канады и Гренландии. Сейчас движение Канады и ЕС навстречу друг другу отличается от прежнего положения дел, когда инициатором выступала Канада, искавшая противовесы своей гипертрофированной привязке к США, уточнила Комкова.