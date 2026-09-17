Главное об ударах армии России по объектам ВПК Украины

Главное об ударах армии России по объектам ВПК УкраиныВС РФ атаковали комбинат «Запорожсталь» и цеха БПЛА
В ночь на 17 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный и групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины, объектам энергетики и судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщило Минобороны России.
«Ведомости» собрали главные тезисы о целях ударов.
Киев и Киевская область
В Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий военные серверы и разведданные вооруженных сил Украины (ВСУ), а также аккумуляторный парк в Броварах, обеспечивающий работу военных объектов.
Запорожская область
В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие отрасли, занимающееся выплавкой чугуна и выпуском прокатной стали для оборонных заводов Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и компоненты для зенитных ракет.
Одесская область
В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая работу порта Измаил, и два автомобильных моста через Днестр у Маяков, используемых для транзита военной техники из Румынии. Еще одно судно-сухогруз поражено на переходе морем в 11 км восточнее Одессы.
В ночь на 17 сентября дежурные силы ПВО уничтожили 641 украинский беспилотник над 22 регионами России и тремя морями, сообщили в Минобороны РФ. Атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. БПЛА были также ликвидированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.