Главное об ударах армии России по объектам ВПК Украины

В Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов. Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий военные серверы и разведданные вооруженных сил Украины (ВСУ), а также аккумуляторный парк в Броварах, обеспечивающий работу военных объектов.