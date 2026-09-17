Силы ПВО за ночь сбили 641 беспилотник над Россией
За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 641 украинский беспилотник над 22 регионами России и тремя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. БПЛА были также ликвидированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о шести уничтоженных с полуночи дронах на подлете к Москве.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что обломки беспилотников повредили трансформаторную подстанцию, из-за чего было нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону. Повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозпостройки. Погибших и пострадавших нет. Всего за ночь было сбито более 50 БПЛА над регионом.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о повреждении остекления многоквартирного жилого дома во Владимире от обломков сбитого дрона. Пострадали также припаркованные рядом с домом автомобили. Пострадавших и пошибших среди людей нет.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Сочи, Ярославля («Туношна»), Геледжика, Иваново («Южный»), Казани, Чебоксар и Махачкалы («Уйташ»). Сейчас большинство аэропортов работают в штатном режиме.