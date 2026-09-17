Силы ПВО за ночь сбили 641 беспилотник над Россией

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что обломки беспилотников повредили трансформаторную подстанцию, из-за чего было нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону. Повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозпостройки. Погибших и пострадавших нет. Всего за ночь было сбито более 50 БПЛА над регионом.