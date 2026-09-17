В четырех районах Ростова-на-Дону нарушено электроснабжение из-за атаки БПЛА
Обломки беспилотников повредили трансформаторную подстанцию, из-за чего было нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова-на-Дону. Повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозпостройки, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Погибших и пострадавших нет. Обломки беспилотников были найдены на проезжей части, территории частных домов в Ростове и Мясниковском районе.
Всего за ночь было сбито более 50 беспилотников в Ростове, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге, а также в Азовском, Мясниковском, Неклиновском, Аксайском, Миллеровском, Веселовском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Кагальницком.
В ночь на 15 сентября силы ПВО сбили более 30 БПЛА и ракеты в Таганроге, а также в девяти районах Ростовской области, сообщал Слюсарь. Пострадавших нет. В Таганроге при ракетной атаке были повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, а также коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после украинской ракетной атаки на гражданские объекты в Таганроге.