В четырех районах Ростова-на-Дону нарушено электроснабжение из-за атаки БПЛА

В ночь на 15 сентября силы ПВО сбили более 30 БПЛА и ракеты в Таганроге, а также в девяти районах Ростовской области, сообщал Слюсарь. Пострадавших нет. В Таганроге при ракетной атаке были повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, а также коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после украинской ракетной атаки на гражданские объекты в Таганроге.