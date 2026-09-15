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Главная / Общество /

СК признал терактом ракетную атаку ВСУ на Таганрог

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после ракетной атаки ВСУ на гражданские объекты в Таганроге Ростовской области. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ.

По словам Петренко, следователи и криминалисты СК работают на местах происшествия. Ведомство проводит мероприятия по сбору и фиксации доказательств, а также устанавливает подразделения и конкретных лиц, которые могут быть причастны к атаке.

Представитель СК отметила, что действиям всех установленных участников будет дана уголовно-правовая оценка.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь силы ПВО сбили более 30 БПЛА и ракеты в Таганроге, а также в Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах. Пострадавших нет. Возникли возгорания, они ликвидируются. В Таганроге при ракетной атаке были повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, а также коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин.

В Ozon HQ уточнили, что из-за ракетной угрозы в Таганроге эвакуировали хаб логистического партнера Ozon, все системы сработали штатно. Загорелся соседний блок здания, на месте работают экстренные службы. Хаб временно не работает. Обошлось также без пострадавших.

За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 222 беспилотника над 16 регионами России и Черным морем. 

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