СК признал терактом ракетную атаку ВСУ на Таганрог

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь силы ПВО сбили более 30 БПЛА и ракеты в Таганроге, а также в Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах. Пострадавших нет. Возникли возгорания, они ликвидируются. В Таганроге при ракетной атаке были повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, а также коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин.