Силы ПВО сбили 222 украинских беспилотника над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа над 16 регионами России и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Татарстана, Крыма и над акваторией Черного моря.
С вечера 14 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи, Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Калуги («Грабцево»).
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении более 30 беспилотников и ракет в Таганроге и девяти районах региона. В частности, в Таганроге при ракетной атаке повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин. В Telegram-канале Ozon HQ уточнили, что из-за ракетной угрозы в Таганроге эвакуировали хаб логистического партнера маркетплейса.