Силы ПВО сбили 222 украинских беспилотника над регионами России

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении более 30 беспилотников и ракет в Таганроге и девяти районах региона. В частности, в Таганроге при ракетной атаке повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин. В Telegram-канале Ozon HQ уточнили, что из-за ракетной угрозы в Таганроге эвакуировали хаб логистического партнера маркетплейса.