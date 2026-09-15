При ракетной атаке на Таганрог повреждены склад Ozon и жилые дома

В конце августа два человека погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде. Перед этим беспилотной атаке подверглись четыре логистических объекта Ozon – в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. В Краснодаре и Махачкале возникли пожары, пострадали люди.