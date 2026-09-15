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При ракетной атаке на Таганрог повреждены склад Ozon и жилые дома

Инна Шульгина

Ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную ракетную атаку на Таганрог. Обошлось без пострадавших, повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, возникло несколько возгораний. Были повреждены остекление двух многоквартирных и трех частных домов, коммерческого здания, а также газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин. На местах работают экстренные службы.

11 сентября украинские БПЛА атаковали логистический центр и хаб доставки Ozon в Саратове. Сотрудников эвакуировали, начался пожар, сообщали в компании.

В конце августа два человека погибли при ракетной атаке на склад Ozon в Белгороде. Перед этим беспилотной атаке подверглись четыре логистических объекта Ozon – в Краснодаре, Адыгейске, Невинномысске и Махачкале. В Краснодаре и Махачкале возникли пожары, пострадали люди.

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