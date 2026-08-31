Сотрудникам склада Ozon в Белгородской области оплатят простой после атаки БПЛА
Пострадавшие остаются под наблюдением врачей. В компании заявили, что взяли на себя материальную и медицинскую помощь им. Сотрудникам склада, которые не пострадали, компания выплачивает средства так, как если бы они продолжали выходить на смены.
В Ozon также сообщили, что в Белгороде и области компания пока не принимает новые заказы и товары от продавцов. При этом заказы, уже находящиеся в пунктах выдачи, продолжают выдавать, а возвраты принимаются. Компания занимается восстановлением логистики в регионе.
30 августа ВСУ совершили атаку на Белгород. Как сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, при атаке погибли мужчина и 16-летний подросток. Пострадали 16 человек.
Маркетплейс Ozon сообщил, что под украинскую атаку на Белгород попали сортировочный центр и хаб маркетплейса. Ozon пообещал помощь пострадавшим. На складе произошел пожар, который удалось локализовать.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).