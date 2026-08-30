Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI778,32+1,45%RGBI113,62+0,18%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RGBITR771,35+0,27%
Главная / Политика /

Cортировочный центр Ozon пострадал при ударе по Белгороду

Антон Потоков

Под украинскую атаку на Белгород 30 августа попал сортировочный центр и хаб Ozon, есть пострадавшие. Об этом сообщили в компании.

«Под атаку попал наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

В маркетплейсе пообещали оказать помощь пострадавшим. На самом объекте начался пожар, сейчас он локализован. Ozon временно не доставляет и не принимает заказы клиентов в регионе. Доставку и прием товаров возобновят после перестройки логистики, уточнили в Ozon.

Об ударах по Белгороду сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев днем 30 августа. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах.

Накануне ударам подверглись два объекта Ozon в Ростовской области. Один из логистических объектов компании попал под удар БПЛА. Второй логистический центр не пострадал, однако его тоже приостановили из соображений безопасности из-за опасности в районе расположения.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь