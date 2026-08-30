Cортировочный центр Ozon пострадал при ударе по Белгороду

В маркетплейсе пообещали оказать помощь пострадавшим. На самом объекте начался пожар, сейчас он локализован. Ozon временно не доставляет и не принимает заказы клиентов в регионе. Доставку и прием товаров возобновят после перестройки логистики, уточнили в Ozon.