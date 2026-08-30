Cортировочный центр Ozon пострадал при ударе по Белгороду
«Под атаку попал наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие», – говорится в сообщении.
В маркетплейсе пообещали оказать помощь пострадавшим. На самом объекте начался пожар, сейчас он локализован. Ozon временно не доставляет и не принимает заказы клиентов в регионе. Доставку и прием товаров возобновят после перестройки логистики, уточнили в Ozon.
Об ударах по Белгороду сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев днем 30 августа. Ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах.
Накануне ударам подверглись два объекта Ozon в Ростовской области. Один из логистических объектов компании попал под удар БПЛА. Второй логистический центр не пострадал, однако его тоже приостановили из соображений безопасности из-за опасности в районе расположения.