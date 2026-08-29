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Два логоцентра Ozon в Ростовской области приостановили работу после атаки БПЛА

Ведомости

Два логистических комплекса Ozon в Ростовской области временно остановили работу из-за атаки беспилотников в ночь на 29 августа, сообщили представители маркетплейса. Персонал обоих объектов был эвакуирован, пострадавших нет.

Один из логистических объектов компании попал под удар БПЛА. Сотрудников эвакуировали заранее. «Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», – заявили в пресс-службе Ozon.

Работу комплекса остановили для осмотра территории экстренными службами. Прием поставок от продавцов временно приостановлен, грузы, находящиеся в пути, перенаправляют на другие распределительные центры компании.

Второй логистический центр не пострадал, однако его тоже приостановили из соображений безопасности из-за опасности в районе расположения. Оттуда также эвакуировали сотрудников, пострадавших нет .

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате массированной атаки на регион пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо – двое взрослых и двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека.

Обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений, повреждены два многоквартирных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, ведется эвакуация жителей. В Аксайском районе зафиксировано возгорание в лесополосе, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов.

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