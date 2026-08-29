Два логоцентра Ozon в Ростовской области приостановили работу после атаки БПЛА

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате массированной атаки на регион пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо – двое взрослых и двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека.