Два логоцентра Ozon в Ростовской области приостановили работу после атаки БПЛА
Один из логистических объектов компании попал под удар БПЛА. Сотрудников эвакуировали заранее. «Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», – заявили в пресс-службе Ozon.
Работу комплекса остановили для осмотра территории экстренными службами. Прием поставок от продавцов временно приостановлен, грузы, находящиеся в пути, перенаправляют на другие распределительные центры компании.
Второй логистический центр не пострадал, однако его тоже приостановили из соображений безопасности из-за опасности в районе расположения. Оттуда также эвакуировали сотрудников, пострадавших нет .
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате массированной атаки на регион пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо – двое взрослых и двое детей, один ребенок в тяжелом состоянии. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека.
Обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений, повреждены два многоквартирных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, ведется эвакуация жителей. В Аксайском районе зафиксировано возгорание в лесополосе, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов.