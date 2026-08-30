СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Как сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, при атаке погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 12 человек ранены, среди них семеро подростков 16 и 17 лет. Несколько госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. В результате ударов произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля.