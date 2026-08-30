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СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Филипп Иванов

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Белгороде 30 августа. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в результате ударов по городу есть погибшие и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. Следователи устанавливают типы и модели примененного вооружения, а также конкретных лиц, причастных к совершению преступления. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств.

Как сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, при атаке погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 12 человек ранены, среди них семеро подростков 16 и 17 лет. Несколько госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. В результате ударов произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля.

Позже глава региона заявил, что число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 16.

Ozon тем же днем сообщил, под атаку попал сортировочный центр и хаб маркетплейса. На складе произошел пожар, который удалось локализовать. Компания временно приостановила доставку и прием заказов в Белгородской области, пообещав помочь пострадавшим. Обслуживание возобновится после перестройки логистических процессов.

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