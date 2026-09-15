Что известно о ночной массированной атаке ВСУ на регионы России

Что известно о ночной массированной атаке ВСУ на регионы РоссииПо удар попали склад Ozon в Таганроге и предприятие в Самарской области
- Таганрог был атакован ракетами
- Под удар попал склад Ozon в Ростовской области
- В Самарской области повреждено промпредприятие
- В воронежском муниципалитете пострадали жилые дома
В ночь на 15 сентября вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку на регионы России. Силы ПВО уничтожили 222 беспилотника самолетного типа. На Таганрог была предпринята ракетная атака, был поврежден склад Ozon. Что известно о ситуации в регионах к этому часу – в материале «Ведомостей».
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь силы ПВО сбили более 30 БПЛА и ракеты в Таганроге, а также в Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах. Согласно оперативной информации, никто не пострадал. Возникли возгорания, они ликвидируются. В Таганроге при ракетной атаке были повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, а также коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин.
В Telegram-канале Ozon HQ уточнили, что из-за ракетной угрозы в Таганроге эвакуировали хаб логистического партнера Ozon. По данным компании, все системы сработали штатно. Загорелся соседний блок здания, на месте работают экстренные службы. Хаб временно не работает. Обошлось без пострадавших.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев проинформировал, что силы ПВО сбили в Самарской области более 40 беспилотников. Погибших нет. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий. В нескольких жилых домах выбиты стекла. Работает оперштаб.
Над Воронежем и семью районами области были ликвидированы 16 БПЛА. По словам губернатора Александра Гусева, предварительно, обошлось без пострадавших. В одном из муниципалитетов обломки беспилотников повредили остекление, крыши и фасады четырех частных домов.
По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 222 украинских беспилотника самолетного типа. Цели были уничтожены над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Татарстана, Крыма и над акваторией Черного моря.
С вечера 14 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи, Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Нижний Новгород («Чкалов»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Калуги («Грабцево»).