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При атаке БПЛА на Самарскую область повреждены промпредприятие и жилые дома

Инна Шульгина

Силы ПВО сбили в Самарской области более 40 беспилотников. Обошлось без погибших, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий. В нескольких жилых домах выбиты стекла. Работает оперштаб.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Самары («Курумоч»). Мера уже отменена.

Ночью украинские силы также предприняли массированную ракетную атаку на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, коммерческое здание, а также газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин.

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