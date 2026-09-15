Ozon сообщил об эвакуации хаба доставки партнера в Таганроге
В Таганроге из-за ракетной угрозы эвакуировали хаб логистического партнера Ozon. Обошлось без пострадавших, сообщается в Telegram-канале Ozon HQ.
По данным компании, все системы сработали штатно. Соседний блок здания загорелся. На месте работают экстренные службы. Хаб временно не работает.
В компании уточнили, что в этот хаб не принимались поставки продавцов. Направлявшиеся туда товары распределят по другим объектам. Заказы доставляются и выдаются покупателям в обычном режиме.
Ранним утром 15 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли массированную ракетную атаку на Таганрог. Глава региона говорил, что повреждены склад Ozon, жилые дома, учебное заведение.