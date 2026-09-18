«Буду голосовать по старинке»: как политики и эксперты готовятся к выборам

«Буду голосовать по старинке»: как политики и эксперты готовятся к выборамНьюсмейкеры «Ведомостей» рассказали, пойдут ли на избирательные участки
Начинаются выборы депутатов Госдумы. Они продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Предварительные результаты будут известны уже вскоре после завершения голосования. «Ведомости» спросили ньюсмейкеров, планируют ли они идти на участки.
Сергей Перминов, сенатор:
«Я буду голосовать традиционным способом – непосредственно на избирательном участке. Как полномочный представитель Совета Федерации в ЦИК, я детально знаком с архитектурой электоральных процессов и убежден, что классическое голосование сохраняет свою глубокую символическую и юридическую ценность. Для Петербурга и Ленинградской области, где сохраняется приверженность проверенным временем процедурам, личный визит на участок – это не только дань уважения институту выборов, но и осязаемое, личное участие в определении».
Михаил Дегтярев, министр спорта, председатель Олимпийского комитета России:
«Голосовать обязательно буду: по старинке – очно, на своем участке по прописке в Москве. Придем вместе с женой и детьми. Всегда так делаем, потому что выборы – это дело семейное».
Александр Бородай, депутат Госдумы:
«Голосовать буду. Как именно – еще не знаю. Я на передовом пункте управления бригады [в зоне специальной военной операции], выполняем боевые задачи».
Нина Останина, депутат Госдумы:
«Я буду в Оренбургской области в это время. Выбора немного. Так как я прописана в Москве – буду голосовать электронно. Но при этом буду призывать своих избирателей в Оренбургской области голосовать только бюллетенями. Только 20-го числа, так как ДЭГу я не доверяю».
Мария Бутина, депутат Госдумы:
«Я сейчас в Республике Коми, в Сыктывкаре, взяла открепительное, пойду тут на участок в школе. Считаю участие в выборах гражданским долгом и признаком свободного человека».
Анатолий Грешневиков, депутат Госдумы:
«20 сентября вместе с «командой справедливости» идем голосовать на избирательный участок. Я сейчас нахожусь в Рыбинске, где ругаю все благоустройство, которое создано для туристов, а не для местных жителей. И с удовольствием бы в Рыбинске проголосовал, потому что именно этот город определяет ситуацию [в Ростовском одномандатном округе], но буду голосовать на родине, в Борисоглебе».
Александр Карелин, сенатор:
«Я буду голосовать завтра [18 сентября] в 9 утра на своем избирательном участке по месту прописки. Буду голосовать по старинке, потому что у меня рядом избирательный участок, мне проще дойти».
Борис Чернышов, депутат Госдумы:
«Я обязательно пойду – с семьей, с детьми. Пусть тоже привыкают, что нужно голосовать обязательно, свое право реализовывать. Думаю, что в этот раз проголосую бумажным бюллетенем. Хотя уже не раз голосовал и электронно».
Евгений Ревенко, депутат Госдумы:
«Сейчас еду в поезде в Воронеж, завтра [18 сентября] предполагаю проголосовать в школе № 37. Решил, что обязательно должен это сделать в Воронеже, потому что я избираюсь от Воронежской области. Заранее оформил открепительный и завтра это сделаю».
Константин Калачев, политолог:
«Буду голосовать завтра [18 сентября] из любопытства на участке».
Ярослав Самылин, депутат Госдумы:
«Я записался на очное голосование. Прописка у меня в Краснодаре, поэтому голосовать буду по месту нахождения. А пойду 19 или 20 сентября».
Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети «Мясо & рыба»:
«Пойду голосовать электронно, так как несколько раз это уже делал и мне очень понравилось. Пойду сразу 18 сентября, чего время тянуть».
Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:
«Пока не решил».
Павел Склянчук, руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства:
«На выборы пойду – считаю, что чем больше будет явка, тем большим людям будет не стыдно за наш парламент».
В подготовке материала участвовали Евгений Мездриков и Максим Иванов