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«Буду голосовать по старинке»: как политики и эксперты готовятся к выборам

Ньюсмейкеры «Ведомостей» рассказали, пойдут ли на избирательные участки
Татьяна Мозолевская
Александр Тихонов
Юлия Малева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Начинаются выборы депутатов Госдумы. Они продлятся три дня – с 18 по 20 сентября. Предварительные результаты будут известны уже вскоре после завершения голосования. «Ведомости» спросили ньюсмейкеров, планируют ли они идти на участки.

Сергей Перминов, сенатор:

«Я буду голосовать традиционным способом – непосредственно на избирательном участке. Как полномочный представитель Совета Федерации в ЦИК, я детально знаком с архитектурой электоральных процессов и убежден, что классическое голосование сохраняет свою глубокую символическую и юридическую ценность. Для Петербурга и Ленинградской области, где сохраняется приверженность проверенным временем процедурам, личный визит на участок – это не только дань уважения институту выборов, но и осязаемое, личное участие в определении».

Михаил Дегтярев, министр спорта, председатель Олимпийского комитета России:

«Голосовать обязательно буду: по старинке – очно, на своем участке по прописке в Москве. Придем вместе с женой и детьми. Всегда так делаем, потому что выборы – это дело семейное».

Александр Бородай, депутат Госдумы:

«Голосовать буду. Как именно – еще не знаю. Я на передовом пункте управления бригады [в зоне специальной военной операции], выполняем боевые задачи».

Нина Останина, депутат Госдумы:

«Я буду в Оренбургской области в это время. Выбора немного. Так как я прописана в Москве – буду голосовать электронно. Но при этом буду призывать своих избирателей в Оренбургской области голосовать только бюллетенями. Только 20-го числа, так как ДЭГу я не доверяю».

Мария Бутина, депутат Госдумы:

«Я сейчас в Республике Коми, в Сыктывкаре, взяла открепительное, пойду тут на участок в школе. Считаю участие в выборах гражданским долгом и признаком свободного человека».

Анатолий Грешневиков, депутат Госдумы:

«20 сентября вместе с «командой справедливости» идем голосовать на избирательный участок. Я сейчас нахожусь в Рыбинске, где ругаю все благоустройство, которое создано для туристов, а не для местных жителей. И с удовольствием бы в Рыбинске проголосовал, потому что именно этот город определяет ситуацию [в Ростовском одномандатном округе], но буду голосовать на родине, в Борисоглебе».

Александр Карелин, сенатор:

«Я буду голосовать завтра [18 сентября] в 9 утра на своем избирательном участке по месту прописки. Буду голосовать по старинке, потому что у меня рядом избирательный участок, мне проще дойти».

Борис Чернышов, депутат Госдумы:

«Я обязательно пойду – с семьей, с детьми. Пусть тоже привыкают, что нужно голосовать обязательно, свое право реализовывать. Думаю, что в этот раз проголосую бумажным бюллетенем. Хотя уже не раз голосовал и электронно».

Евгений Ревенко, депутат Госдумы:

«Сейчас еду в поезде в Воронеж, завтра [18 сентября] предполагаю проголосовать в школе № 37. Решил, что обязательно должен это сделать в Воронеже, потому что я избираюсь от Воронежской области. Заранее оформил открепительный и завтра это сделаю».

Константин Калачев, политолог:

«Буду голосовать завтра [18 сентября] из любопытства на участке».

Ярослав Самылин, депутат Госдумы:

«Я записался на очное голосование. Прописка у меня в Краснодаре, поэтому голосовать буду по месту нахождения. А пойду 19 или 20 сентября».

Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы, основатель сети «Мясо & рыба»:

«Пойду голосовать электронно, так как несколько раз это уже делал и мне очень понравилось. Пойду сразу 18 сентября, чего время тянуть».

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»:

«Пока не решил».

Павел Склянчук, руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства:

«На выборы пойду – считаю, что чем больше будет явка, тем большим людям будет не стыдно за наш парламент».

В подготовке материала участвовали Евгений Мездриков и Максим Иванов

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