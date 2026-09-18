«Буду голосовать по старинке»: как политики и эксперты готовятся к выборам

«20 сентября вместе с «командой справедливости» идем голосовать на избирательный участок. Я сейчас нахожусь в Рыбинске, где ругаю все благоустройство, которое создано для туристов, а не для местных жителей. И с удовольствием бы в Рыбинске проголосовал, потому что именно этот город определяет ситуацию [в Ростовском одномандатном округе], но буду голосовать на родине, в Борисоглебе».