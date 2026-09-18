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ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян

Показатель за неделю вырос на 1,1 процентного пункта
Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путин доверяют 74,2% россиян. Показатель вырос на 1,1 п. п. за последнюю неделю. Такие данные получил аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса, который проводился с 7 по 13 сентября.

Деятельность Путина на посту президента положительно оценили 70,1% респондентов, что на 2,7 п. п. больше, чем неделей ранее. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 46,2% опрошенных (+2,8 п. п.), а самого кабмина – 48,3% (+3,7 п. п.).

Аналогичное исследование проводил Фонд общественного мнения (ФОМ). Согласно опросу «ФОМнибус», Путину доверяют 71% населения – показатель стабилен уже две недели. Его работу на посту положительно оценили 73% опрошенных (+3 п. п.). Деятельность правительства одобрили 50% населения (+5 п. п.), а премьер-министра – 53% (+4 п. п.).

ВЦИОМ и ФОМ также регулярно считают рейтинги политических партий, однако по закону за несколько дней до голосования и в дни самих выборов их публикация запрещается. С 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России.

ВЦИОМ для исследования использует комбинированную выборку. Она представляет собой 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%. В опросе принимают участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса «ФОМнибус» – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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