ВЦИОМ: Путину доверяют 74,2% россиян

ВЦИОМ и ФОМ также регулярно считают рейтинги политических партий, однако по закону за несколько дней до голосования и в дни самих выборов их публикация запрещается. С 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России.