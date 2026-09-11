ВЦИОМ и ФОМ рассказали о росте доверия россиян к президенту

ВЦИОМ и ФОМ рассказали о росте доверия россиян к президентуГраждане также отметили свое отношение к правительству и партиям
Уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину выразил 71% граждан России. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 4 по 6 сентября. Показатель вырос на 1% по сравнению с прошлой неделей.
Положительно оценили деятельность российского лидера 70% респондентов, что на 1% меньше прошлых данных. Россияне также дали оценку работе премьер-министра Михаила Мишустина и правительства. По данным ФОМ, деятельность Мишустина хорошо оценили 49% опрошенных (-4 п. п.), кабмина – 45% (+2 п. п.).
Методология ФОМа
Рейтинг политических партий показал следующие данные: «Единую Россию» поддерживают 33% респондентов (показатель не изменился), КПРФ – 10% (+1 п. п.), ЛДПР – 10% (-1 п. п.), «Справедливую Россию» – 4% (+1 п. п.), а «Новых людей» – 5% (+1 п. п.).
Аналогичные социологические данные также представил аналитический центр ВЦИОМ, который провел опрос «Бином ВЦИОМ» с 31 августа по 6 сентября. Согласно приведенным данным, деятельность российского президента считают положительной 67,4% российских граждан (+0,5 п. п. за последнюю неделю). Уровень доверия к Путину выразили 73,1% респондентов (+0,9 п. п.).
По данным ВЦИОМ, хорошо оценили работу Мишустина 43,4% опрошенных (+0,3 п. п.), правительства – 44,6% соответственно (+1,3 п. п.).
Методология ВЦИОМа
Граждане России также выразили свое доверие к председателям политических партий: лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,8% респондентов (-1,5 п. п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 24,6% (-0,4 п. п.), руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,5% (-0,8 п. п.), председателю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 11,6% (+0,5 п. п.).
Поддержку «Единой России» выразили 37,4% россиян (+0,2 п. п.), КПРФ – 13,1% (+1,5 п. п.), ЛДПР – 9,9% (+1,2 п. п.). У «Новых людей» показатель упал на 1,1 п. п. и составил 10,4%, у «Справедливой России» – 4,5% (-0,8 п. п.).