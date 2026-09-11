ВЦИОМ и ФОМ рассказали о росте доверия россиян к президенту

Методология ФОМа

ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 10 сентября 2026 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 3000 респондентов (жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 2,5%.