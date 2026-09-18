От Абхазии до Канады: где россияне могут проголосовать за пределами страны

От Абхазии до Канады: где россияне могут проголосовать за пределами страныИзбирательные участки за рубежом открылись в 152 странах в рамках выборов депутатов Госдумы
В России с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы IX созыва. Проголосовать могут и граждане РФ, находящиеся за пределами страны, – для этого открыты почти 300 избирательных участков в 150 государствах.
Принять участие в голосовании за рубежом могут как россияне, постоянно проживающие в другой стране, так и просто туристы. По данным МИД России на июль 2026 г., численность российских избирателей за рубежом составила более 1,8 млн человек.
Для того чтобы проголосовать за рубежом, нужно лишь прийти в день выборов на участок с загранпаспортом (либо дипломатическим или служебным паспортом) – гражданина включат в список избирателей по его устному заявлению. При этом избиратель получит лишь один бюллетень – с партийными списками по единому федеральному округу (так будут избраны 225 депутатов из 450), а проголосовать за кандидата по одномандатному округу не получится.
Если участковая комиссия установит, что гражданин получил электронный бюллетень при проведении дистанционного электронного голосования либо изъявил волю на другом участке, его не включат в соответствующий список.
По закону зарубежные участки образуются руководителями дипломатических представительств или консульских учреждений России, в том числе и на территории расположенных за границей военных баз. Важное отличие такой пункт имеет от находящегося в РФ – на него не распространяется лимит в 3000 избирателей. Финансируется организация голосования за рубежом из средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.
По данным сайтов Центризбиркома и МИД России, за рубежом работают 313 избирательных пунктов в 152 странах. Из них 50 открыто в Абхазии, 17 – в Молдавии, 11 – в Южной Осетии, семь – в Белоруссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила 17 сентября, что всего образовано 333 участка. Единственной постсоветской республикой, кроме Украины, где их не будет, стала в этом году Грузия. В США открыты три участка (в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне), столько же – в Канаде.
В этом году впервые появились избирательные участки в таких странах, как Буркина-Фасо, Йемен, Нигер, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.
Трехдневное голосование в полном объеме, по данным сайта ЦИК РФ, организовано лишь на 14 участках, из них 11 – в Южной Осетии, два – на Кипре (в Никосии) и один – в Таиланде (Пхукет). В Израиле голосование прошло 17 сентября, в Бахрейне, Кувейте и Ливии – 18 сентября, а в Ираке, Йемене и Китае – 19 сентября. На остальных участках можно проголосовать в основной день голосования 20 сентября.