От Абхазии до Канады: где россияне могут проголосовать за пределами страны

Для того чтобы проголосовать за рубежом, нужно лишь прийти в день выборов на участок с загранпаспортом (либо дипломатическим или служебным паспортом) – гражданина включат в список избирателей по его устному заявлению. При этом избиратель получит лишь один бюллетень – с партийными списками по единому федеральному округу (так будут избраны 225 депутатов из 450), а проголосовать за кандидата по одномандатному округу не получится.