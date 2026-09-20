Получит ли Саудовская Аравия истребители F-35 первой среди арабов

Даже если дело дойдет до твердого контракта, до поставок первых истребителей пройдет до пяти лет: при максимально быстром сценарии речь будет идти про 2030-31 гг. Например, соглашение о закупках Финляндией 64 машин F-35A было подписано в феврале 2022 г., а первые истребители прибудут в сентябре 2026 г., поясняет старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин: «Освоение машин также займет годы. Договоренности по F-35 для Эр-Рияда на нынешних боевых действиях не скажутся».