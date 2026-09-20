Получит ли Саудовская Аравия истребители F-35 первой среди арабов

Получит ли Саудовская Аравия истребители F-35 первой среди арабовЭтому может помешать Израиль
Госдепартамент США уведомил конгресс об одобрении возможной поставки Саудовской Аравии 48 американских истребителей пятого поколения F-35A, 49 запасных двигателей Pratt & Whitney F135-PW-100 к ним, средств связи, пакетов обучения и техобслуживания на сумму около $24,3 млрд. Вооружение не включено в эту сумму. Это следует из опубликованного в ночь на 18 сентября сообщения американского дипведомства.
В уведомлении подчеркивается, что такой контракт может способствовать «достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности» США. Саудовская Аравия называется «силой, способствующей политической стабильности и экономическому прогрессу в регионе Персидского залива». Эта возможная сделка входит в общий потенциальный пакет поставок вооружений США Саудовской Аравии на сумму более $120 млрд, который обсуждался во время визита наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана в США в мае 2026 г.
Опыт применения F-35 против Ирана оказался, скорее, положительным: нет достоверных сообщений об их потерях, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. США, предлагая такие машины арабским союзникам, заинтересованы как в их сдерживающем, так и ударном потенциале против Ирана, считает он.
Но общие результаты иранской кампании заставляют задумываться страны региона о более массовых и дешевых системах, говорит аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров. С ударами хуситов и иранцев по саудовским объектам бороться с помощью F-35 бессмысленно – там нужна массовая доступная ПВО. А для поддержки саудовских союзников в Йемене – простые и постоянно находящиеся в воздухе машины, говорит Крамник.
Даже если дело дойдет до твердого контракта, до поставок первых истребителей пройдет до пяти лет: при максимально быстром сценарии речь будет идти про 2030-31 гг. Например, соглашение о закупках Финляндией 64 машин F-35A было подписано в феврале 2022 г., а первые истребители прибудут в сентябре 2026 г., поясняет старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин: «Освоение машин также займет годы. Договоренности по F-35 для Эр-Рияда на нынешних боевых действиях не скажутся».
Реальная роль у соглашения по F-35 появится лишь после горячей фазы иранского конфликта, согласен Наджаров: «И что бы Саудовская Аравия ни покупала, боеспособность её вооруженных сил низкая, что показала наглядно война в Йемене».
Госдеп подчеркивает, что «предлагаемая продажа [F-35A Саудовской Аравии]» «не повлияет на боеготовность» американской армии. Очевидно, не все в американском истеблишменте хотят реализации сделки по F-35. The New York Times 16 сентября сообщила со ссылкой на источники об опасениях разведки утечек к партнеру Ирана – Китаю, поскольку Эр-Рияд и Пекин развивают военно-техническое сотрудничество. Позже член палаты представителей Раджа Кришнамурти, демократ от штата Иллинойс, прямо заявил, что США не должны заключать сделку, которая «может сделать жемчужины американской военной техники доступными Компартии Китая».
Эр-Рияд закупал у Пекина баллистические ракеты, вероятно, впервые примененные в Йемене в этом сентябре, и опасения американцев отчасти обоснованы, говорит Лямин. А в 2021 г. из-за требований США свернуть техническое сотрудничество с КНР были сорваны переговоры по поставкам F-35 для ОАЭ. Те предпочли менее современные и более дешевые французские Rafale, напоминает Наджаров.
Сделка по F‑35 – геополитическая: Трамп стремится прочнее привязать Эр-Рияд к своей системе безопасности и ограничить влияние Китая в регионе, объяснил заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. По его словам, конгресс может попытаться её формально заблокировать, но такой сценарий маловероятен: «Скорее, обсуждение сведётся к ограничениям по технологиям в виде специальных модификаций и условиям эксплуатации».
Госдеп заверяет конгресс, что поставка «не изменит военный баланс в регионе». Законодательство США с 2008 г. требует, чтобы любая крупная продажа оружия на Ближний Восток не подрывала «качественное военное превосходство» Израиля. Трамп в ноябре 2025 г. обещал саудитам F-35 «как у Израиля». Но заявление Трампа не вполне корректно: Эр-Рияду предлагают F-35A – базовый для ВВС США, который израильтяне модифицировали своими системами РЭР и РЭБ.
Дежурные оговорки про отсутствие влияния на военный баланс сделаны для Израиля, который вряд ли доволен перспективой появления F-35 у арабов. Израиль хочет сохранять качественное преимущество в регионе и не просто так мешает появлению F-35 у Турции, говорит Лямин.
Произраильское лобби будет добиваться гарантий сохранения качественного военного превосходства Израиля, для чего саудовские F‑35 должны будут иметь упрощенное оборудование, полагает Козлов.