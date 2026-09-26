Под сводами молчания: как Ирландия два столетия эксплуатировала женщин

Кенни признал: женщин помещали в прачечные не за реальные преступления, а потому что общество десятилетиями злоупотребляло государственным и церковным контролем. «Мы отправляли этих женщин в изгнание, потому что слишком много лет отправляли в изгнание собственную совесть», – сказал он, добавив, что «желаемое и допустимое в глазах Церкви и государства долгое время были неразличимы». Завершая речь, премьер вспомнил, что на одной из его встреч с пострадавшими женщинами кто-то спел старый гимн Whispering Hope со строкой «когда темная полночь закончится, жди рассвета». Он обратился к залу: «Пусть этот день и эти прения станут рассветом для тех, кто боялся, что тёмная полночь никогда не закончится».