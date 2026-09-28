Кремлевский политтехнолог Алексей Пучнин стал сенатором от Тамбовской области

Кремлевский политтехнолог Алексей Пучнин стал сенатором от Тамбовской областиВ новом статусе может продолжить заниматься проблемными территориями
Тамбовская областная дума на первом заседании назначила сенатором Алексея Пучнина – бывшего председателя избирательных комиссий Тамбовской области и Санкт-Петербурга и специалиста по антикризисному управлению регионами. Он сменит в Совете Федерации (СФ) бывшего губернатора Александра Никитина, который в новый созыв думы не избирался.
С предложением назначить Пучнина сенатором выступила фракция «Единой России» (ЕР). Сам он заявил на заседании, что у президента Владимира Путина и команды ЕР «есть совершенно четкая программа по достижению всех главных государственных задач и способов решения». Прежде всего, по словам Пучнина, это касается демографии, подготовки кадров, роста производительности труда, интеграции возвращающихся из зоны спецоперации военнослужащих.
Пучнин также подчеркнул, что «мы не можем пассивно ждать победы в специальной военной операции, но должны ковать ее и приближать всеми доступными способами». «Если это полезно Тамбовской области, я готов поддерживать, представлять и защищать на федеральном уровне эти предложения. Я буду внимателен к запросам глав муниципальных округов. И, конечно, буду заботиться о моем родном Тамбове», – заявил он.
Чем известен Алексей Пучнин
«Коммерсантъ» характеризовал Пучнина, со ссылкой на источники, как человека, «быстро и правильно усваивающего административные уроки». При этом его действия периодически вызывали недовольство оппозиции, писали СМИ. Как политтехнолог специализируется на антикризисном управлении в регионах. Это работа не в целом «с территориями, где политическая система оказывается в состоянии перманентного конфликта», поясняет один из источников «Ведомостей».
По словам собеседника, взаимодействие Пучнина с администрацией президента после перехода в Совет Федерации «может сохраниться, в том числе по линии сопровождения сложных регионов».
Например, Пучнин занимался Владимирской областью во время губернаторства представителя ЛДПР Владимира Сипягина (2018–2021 гг.). Последний досрочно ушел в отставку. Также он занимался работой в Иркутской области в период перехода власти от коммуниста Сергея Левченко (2015–2021 гг.), который покинул должность досрочно на фоне коррупционных скандалов в регионе, к Игорю Кобзеву, отмечает собеседник «Ведомостей». Конкурентными регионами, такими как Хакасия и Иркутская область, занимался и на думских выборах.
Назначение сенаторов – это всегда вопрос внутриэлитного торга, в котором регионы крайне редко оказывают какое-то значимое влияние, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Политолог Константин Калачев охарактеризовал Пучнина авторитетного человека с глубокими тамбовскими корнями. Его назначение пойдет на пользу и региональным властям, считает он.
«В России остается запрос на антикризисных менеджеров, потому что не может быть, чтобы в нашей замечательной стране все шло одинаково ровно», – говорит директор Института региональных проблем Николай Юханов. Например, Хабаровский край (в 2018 г. там был избран губернатором представитель ЛДПР Сергей Фургал, в 2020 г. арестован) и Владимирская область были «выведены из красной зоны для властей», отмечает он, а ряд регионов в ней остаются, к примеру, Иркутская область и Хакасия. По словам Юханова, среди направлений работы для антикризисного менеджера может быть Кавказ.