Кремлевский политтехнолог Алексей Пучнин стал сенатором от Тамбовской области

«В России остается запрос на антикризисных менеджеров, потому что не может быть, чтобы в нашей замечательной стране все шло одинаково ровно», – говорит директор Института региональных проблем Николай Юханов. Например, Хабаровский край (в 2018 г. там был избран губернатором представитель ЛДПР Сергей Фургал, в 2020 г. арестован) и Владимирская область были «выведены из красной зоны для властей», отмечает он, а ряд регионов в ней остаются, к примеру, Иркутская область и Хакасия. По словам Юханова, среди направлений работы для антикризисного менеджера может быть Кавказ.