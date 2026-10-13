Чем займется патриотическое движение «Хранители России»Среди его задач – помощь военным, «борьба за молодежь» и развитие ИИ
Движение по защите национальных интересов «Хранители России» провело первый съезд в Общественной палате РФ. Среди его основных целей – поддержание общественной безопасности, реабилитация участников спецоперации и ветеранов силовых структур, «борьба за молодежь» и борьба с искажением исторической правды. В том числе движение будет заниматься адресной помощью военным и поставкой гуманитарных грузов для них, сообщил «Ведомостям» его председатель Георгий Волков.
На съезде избрали новый руководящий состав «Хранителей России» и приняли устав организации. Движение сотрудничает практически со всеми институтами власти: с Общественной палатой РФ, региональными палатами, Советом по правам человека, депутатами Госдумы и сенаторами, уточнил Волков.
Помимо помощи участникам спецоперации организация намерена, например, предоставить молодым разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) доступ к собственным вычислительным сетям, а также учредить премию для авторов перспективных проектов в этой области, сказал собеседник «Ведомостей».
Также в движении обещают помогать гражданам в защите их прав и решении юридических и бюрократических проблем. Волков назвал одной из целей содействие людям, чьи проблемы остались без внимания. «Задача движения сделать так, чтобы каждый наш гражданин был счастливым человеком. Но это, как говорится, большая цель, к которой надо стремиться – объять каждого гражданина вниманием относительно его прав, относительно его проблем», – сказал он.
«Хранители России» начали формироваться в 2011 г., в 2023 г. были официально зарегистрированы, а в 2026 г. принято решение о новом этапе развития – «систематизировать, привести в соответствие с настоящим временем и предложить новую форму управления», сказал на съезде председатель наблюдательного совета организации Михаил Аничкин.
Среди членов движения не только участники спецоперации, но и «активные граждане, которые любят свою страну и которые делают что-то для того, чтобы она стала лучше», сказал Волков. «Один из девизов нашей организации – патриотизм – это деятельная любовь к Родине, т. е. любовь к Родине не просто на словах, а на действиях. Если человек что-то делает для того, чтобы мир вокруг него стал лучше, его страна развивалась, – это наш человек, которого мы видим с собой в одной команде», – подчеркнул он. «Среди нас много ребят, которые не только с первых дней помогают фронту, но и сами подписали контракт», – сказал на съезде руководитель благотворительного фонда «Всех обнял» Иван Утенков.
«Движение поддерживает признание за Россией права на субъектность мировой политики, права на самостоятельное формирование позиции, защиту и продвижение национальных интересов, самобытность и состоятельность России как исторического, культурного и политического субъекта», – сказано на сайте Общественной палаты. Сайт «Хранителей» пока недоступен – он обновляется.
«Хранители России» могут стать площадкой для политического представительства правого сектора, сейчас место пустует, если не считать партию «Родина», которая выступила «достаточно слабо» на выборах в Госдуму (набрала меньше 1%, один мандат получил ее лидер Алексей Журавлев), говорит политолог Александр Немцев.
В будущем собравшиеся в движение активисты могут включиться и в политическое поле, в том числе в перспективе ближайших лет стать частью одной из партий, отмечает он.
То, что «Хранители» активизировались после выборов, может говорить о том, что движение, напротив, не претендует на статус политической партии, считает политолог Алексей Макаркин. Оно может встать в один ряд с другими консервативными организациями, например с «Русской общиной» или проектами предпринимателя Константина Малофеева, но будет отличаться от них по нескольким признакам, полагает он.
Во-первых, «Хранители России» характеризуются инклюзивностью – для участия в этой организации нет ограничений по национальному или религиозному признаку, отмечает Макаркин. Во-вторых, идеологией этого движения является гражданский патриотизм, объединяющий по своей сути, а не разобщающий по какому-либо признаку, добавил он.