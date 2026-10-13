Чем займется патриотическое движение «Хранители России»

Среди членов движения не только участники спецоперации, но и «активные граждане, которые любят свою страну и которые делают что-то для того, чтобы она стала лучше», сказал Волков. «Один из девизов нашей организации – патриотизм – это деятельная любовь к Родине, т. е. любовь к Родине не просто на словах, а на действиях. Если человек что-то делает для того, чтобы мир вокруг него стал лучше, его страна развивалась, – это наш человек, которого мы видим с собой в одной команде», – подчеркнул он. «Среди нас много ребят, которые не только с первых дней помогают фронту, но и сами подписали контракт», – сказал на съезде руководитель благотворительного фонда «Всех обнял» Иван Утенков.