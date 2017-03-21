Статья опубликована в № 4285 от 22.03.2017 под заголовком: «Сити сгорел дотла, но через два года возродился и работал»

До недавнего времени Эндрю Чарльз Пармли, бывший рок-исполнитель, преподавал музыку в одной из школ Западного Лондона, а по воскресеньям играл на органе в местной церкви. Но 12 ноября 2016 г. седовласый джентльмен надел черную треуголку и проехал по улицам британской столицы в запряженной шестеркой цугом золоченой карете. Прямиком на передовую битвы под названием Brexit. Пармли вступил в права 689-го лорд-мэра лондонского Сити и в течение года после инаугурации будет возглавлять правительство Сити. Лондонский Сити, или, как еще говорят, «квадратная миля», на северном берегу Темзы – финансовая столица страны. Лорд-мэр не получает ни пенни зарплаты. Как правило, на этот пост избирается местный бизнесмен, имеющий связи в финансовом мире. Можно сказать, что лорд-мэр – главный чирлидер всего Сити.

Как Пармли вступил в должность Лорд-мэр избирается каждый год на день святого Михаила – 29 сентября. А в ноябре проходит официальная церемония вступления в должность, обставленная как парад. В прошлом году она прошла в субботу, 12 ноября, и стала 801-й по счету в истории города. Действие началось в 8.30 утра с парада речных судов на Темзе. В 11.05 двинулась сухопутная процессия. От официальной резиденции лорд-мэра Мэншн-хаус она проследовала к Королевскому судному двору, где Пармли принес клятву верности соверену, и, сделав крюк, процессия вернулась к Мэншн-хаус. Погода выдалась отвратительная: было пасмурно и периодически шел дождь, сообщала газета City A. M. Несмотря на это, в церемонии участвовало, по подсчетам газеты, 6500 человек, 180 лошадей, 164 автомобиля, паровые машины, пожарные машины, горохоуборочный комбайн, тракторы, модель блэкпульской башни и даже один танк.

Учитывая, что Великобритания готовится к расставанию с Евросоюзом, у лорд-мэра много работы в сфере финансовой дипломатии. Чтобы донести до мира послание «Лондон выживет, так что приходите и инвестируйте», 60-летний Пармли работает день и ночь. В День святого Валентина, едва сойдя с вертолета, на котором летал в Гималаи к непальским бизнесменам, он принимает за чашкой чая в своем офисе пятерых руководителей китайских банков.

«Мне легко быть оптимистом, до смешного просто», – рассуждает Пармли, сидя в просторном офисе в Мэншн-хаус напротив Банка Англии, официальной резиденции городского главы с 1753 г. Brexit может вызвать «некоторые проблемы», но Лондон и не с таким справлялся, уверяет он. В конце концов, в 1666 г. «Сити сгорел дотла, но через два года возродился и работал» (Пармли имеет в виду Великий лондонский пожар, продолжавшийся со 2 по 5 сентября 1666 г. – «Ведомости»).

Традиция лорд-мэра уходит корнями в 1189 г., когда олдермены (старейшины округов лондонского Сити, которых сейчас 25) стали выбирать мэра из своего круга. Прошлым летом, после того как 23 июня Великобритания высказалась за выход из ЕС и некоторые обитатели Сити запаниковали, 25 олдерменов, следуя плану, разработанному еще до судьбоносного референдума, решили нарушить традицию и поддержали кандидатуру музыканта.

Выбор вызвал немало удивления – ведь в это время европейские державы изо всех сил переманивали к себе на работу лондонских финансистов.